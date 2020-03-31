Простые правила качественного лечения

«НИКАКОЙ РАСКРУТКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

На что мы рассчитываем, обращаясь к врачу? Чтобы нас приняли быстро, диагноз поставили точно, а все необходимые процедуры (и, если потребуется - даже небольшие операции) сделали тут же. И, конечно же, хочется, чтобы все это проходило в комфортных условиях. Но самое главное - это качество лечения – чтобы диагноз не приходилось перепроверять, болезни перелечивать, а деньги переплачивать. – Именно на это мы и ориентировались, открывая наш медицинский центр: качественное лечение, высокий сервис и никакой раскрутки пациентов на дополнительные услуги, – говорит заместитель генерального директора клиники МИК Юрий Сардачук. Многопрофильная инновационная клиника МИК на Васильевском острове открылась совсем недавно – в январе, но петербуржцы быстро оценили ее предложения. Начать хотя бы с того, что здесь представлено более 130 видов медицинских услуг. Многие врачи имеют сразу несколько специализаций, и для пациента это большое преимущество, ведь доктор видит его проблемы в комплексе. Лечат здесь и взрослых и детей. При необходимости доктора можно вызвать на дом.

Дентальный микроскоп - лишь одно из технических чудес, используемых в клинике. Фото предоставлено клиникой МИК.

Отдельно стоит сказать о техническом оснащении центра: собранная здесь современная медицинская техника поднимает процесс диагностики и лечения на новый уровень. Аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование Pentax, цифровой рентген, оборудование для офтальмологической диагностики, в том числе оптический когерентный томограф, лазерная установка для лечения гинекологических, хирургических заболеваний и косметологии – перечислять можно долго. Вот лишь один пример: при лечении зубов стоматологи пользуются стационарным дентальным микроскопом – это высокоточное оборудование, увеличивающее изображение костных органов, каналов, корней и тканей в 10-40 раз! К слову, лечение может проводиться под местным и общим обезболиванием, так как в клинике организована анестезиологическая служба со всем необходимым оборудованием.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

– Новое оборудование – это новое качество лечения, ведь новинки превосходят аппараты предыдущих поколений по функциональности и удобству использования, позволяют существенно улучшить качество обследований, диагностики и оказания медицинской помощи, – говорит врач-хирург клиники МИК Алексей Бабаскин.

Хирург клиники МИК Алексей Бабаскин. Фото предоставлено клиникой МИК.

В клинике можно не только обследоваться, но и сделать операцию по малоинвазивным методикам. Большинство хирургических процедур проводится амбулаторно, но если без госпитализации не обойтись, пациенты могут разместиться в комфортабельных палатах. Есть и дневной стационар. – Когда клиника обладает всеми ресурсами, начиная от диагностики и лабораторных исследований и заканчивая малотравматичным оперативным лечением с последующей реабилитацией, это и есть комплексный подход, обеспечивающий качество лечения. Плюс высокий уровень сервиса – пациентам это важно, – говорит Юрий Сардачук. – У нас есть внутренняя система контроля качества, но самый главный показатель, что нам удается соответствовать заявленным принципам, – это довольные пациенты, у которых после посещения наших врачей не остается вопросов, – говорит Юрий Сардачук.

КСТАТИ

Зарплата врачей в клинике МИК не зависит от количества принятых пациентов, что позволяет полностью сосредоточиться на качестве лечения. И люди это чувствуют. Многие пациенты обращаются в МИК по рекомендации родственников или друзей, некоторые наблюдаются семьями.

Адрес клиники: Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 21/1, лит. В.

Адрес Центра реабилитации: Коломяжский проспект, 27А.

Телефон: 8 (812) 330-03-03. Сайт: www.miklinika.ru