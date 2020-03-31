Ко Дню Победы в каждом районе Санкт-Петербурга посадят по 75 деревьев

Городские власти намерены сделать все, чтобы Петербург в этот сложный период, связанный с карантином, преодолел безболезненно. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, защита города – дело общее, в котором в равной степени участвуют и исполнительная, и законодательная, и муниципальная власть, а также все жители Северной столицы. Главная задача на сегодня, подчеркнул он, - оперативно реагировать на ситуацию.

Однако на заседании речь зашла не только о бушующей во всем мире пандемии, но и о том, к примеру, как будут украшать город в год 75-летия Победы: в Петербурге, между прочем, высадят десятки тысяч деревьев и кустарников.

Город украсят в год 75-летия ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН

О благоустройстве

Все работы по озеленению, которые были запланированы в Петербурге на 2020 год, будут выполнены. В городе на Неве появятся больше 13 тысячи новых деревьев и более 150 тысяч кустарников. По словам врио председателя комитета по благоустройству Сергея Малинина, в год 75-летия Победы город украсят и особые зеленые насаждения.

- У нас в каждом районе города предусмотрена высадка тематической аллеи, либо «зеленой» группы: 75 деревьев или кустарников, - поясняет он. – Предусмотрено и цветочное оформление. Работы запланированы на конец апреля – начало мая. Все, что мы отели сделать в этом году, будет выполнено.

Сергей Малинин также отметил: единственное, что может измениться, так это принцип работы. Из-за карантина могут возникнуть сложности с привлечением к работе общественных организаций.

За нарушителями в лесу будут следить в том числе с помощью камерФото: Артем КИЛЬКИН

О пожарной безопасности

В Петербурге будут тщательно следить за тем, чтобы жители во время карантина не ходили в парки жарить шашлыки. Об этом на заседании городского правительства заявил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. По его словам, за последние дни сотрудники ведомства выезжали в лесополосы свыше сотни раз – из-за сухого сезона. Он также подчеркнул, что в данный момент МЧС работает в режиме повышенной опасности, и поэтому ведомству хватит сил и средств для защиты петербургских лесов. И не только от пожаров, но и от нарушителей.

- Штрафы будут серьезные, - прокомментировал доклад Аникина губернатор Александр Беглов и призвал жителей города на Неве бережно относиться к лесам и паркам. Горе-шашлычников планируют ловить в том числе по камерам. Такая возможность есть, к примеру, в Курортном районе.

В этом году на срочную военную службу отправятся почти 3000 петербуржцевФото: Олег ЗОЛОТО

О призывниках

Как отметил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский, военкомат города на Неве готов приступить к работе 1 апреля. Однако пока из-за карантина принимать призывников здесь не будут, работа с ними перенесена на май.

- Принимаются все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, - отметил Качковский. – Мы полностью укомплектованы врачами и необходимыми медицинскими средствами.

В этом году в Северной столице планируют призвать на срочную службу 2988 человек. Примерно шестая часть из них – с высшим образованием. Их направят в так называемые научные роты. Особые условия предусмотрены для женатых призывников: они будут служить недалеко от дома. В прошлом году таких было 28 человек. Как отмечает Сергей Качковский, первые команды новобранцев отправятся к месту службы только после 20 мая.

Люди старше 65 лет обязаны сидеть дома, остальным рекомендовано соблюдать режим самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН

О мерах против коронавируса

На заседании правительства Александр Беглов отчитался: по состоянию на 31 марта в Петербурге на коронавирус обследовано свыше 37 тысяч человек. Сейчас на лечении в Боткинской больнице находятся около тысячи пациентов, 70 из которых дети.

Также в Смольном разъяснили последние поправки в постановление правительства, которое вводит ограничения для жителей в связи с карантином. Так, петербуржцы старше 65 лет обязаны сидеть дома. Всем им на карточки будет начислено по 2000 рублей. Порядок получения выплаты поручено разработать комитету по соцполитике. Также находящихся в самоизоляции пожилых людей город снабдит необходимыми лекарствами. За это отвечает Комздрав, который сейчас разрабатывает регламент.

Всем остальным жителям Петербурга рекомендовано не выходить из дома. Что касается дошкольников, то тем из них, кто не ходит в садик, будут выданы сухпайки, а тем, кто ходит – не надо платить за детский сад до 1 июня. Регламент получения льгот разрабатывает комитет по образованию.

Все поручения губернатора комитеты должны выполнить в срок до 1 апреля.