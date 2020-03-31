Коронавирус в Финляндии, последние новости на 31 марта 2020: 1384 заболевших и 17 умерших

Финляндия – близкая соседка Петербурга и Ленинградской области. У многих жителей этих российских регионов есть знакомые и друзья в Суоми, поэтому за ситуацией с распространением коронавируса петербуржцы следят тоже очень внимательно. «Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусе в Финляндии на 31 марта 2020 года.

Всего, по сведениям министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии, по состоянию на 10 утра 31 марта было зафиксировано 1313 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 13 ранее заболевших умерли.

Для 5-миллионной страны, в которой проживает столько же людей, сколько в Санкт-Петербурге, это очень много. Для сравнения, в России, где население 140 миллионов человек, пока подтверждены 2337 случаев заражения, 17 пациентов скончались от осложнений при болезни.

При этом по данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения, расположенного в Хельсинки, уже к четырем часам дня 31 марта число заболевших выросло на 71 человека, а еще четверо пациентов скончались.

«КП-Петербург» будет следить за последними новостями по коронавирусу в Финляндии.