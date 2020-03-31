2020-03-31T19:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач из Ленобласти, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Завотделением больницы вышел на работу и в этот день тест показал положительный результат на Covid-19
Роман ЛЯЛИН
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Медик заразился коронавирусом Фото: Гатчинская больницаМедик заразился коронавирусом Фото: Гатчинская больница
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Заведующий травмотологическим отделением Гатчинской больницы Максим Исаев вернулся из Шри-Ланки 16 марта. Медик сразу же сдал анализы на новый коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат. Но врач решил обезопасить пациентов и самоизолировался. Через 10 дней, как рассказывают в больнице, он снова сдал тест, после чего вышел на работу.

- В тот же день пришел положительный результат на Covid-2019, - рассказывает главврач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко. - Сейчас завотделением находится на карантине и ждет результаты третьего анализа на коронавирусную инфекцию, состояние его здоровья не ухудшалось.

Врач вернулся из Шри-Ланки Фото: СОЦСЕТИ

Врач вернулся из Шри-ЛанкиФото: СОЦСЕТИ

Из-за случившегося отделение травматологии пришлось закрыть. Всех сотрудников больницы, которые контактировали с Исаевым, отправили на карантин. К слову, в отделении заболевшего медика было 19 пациентов. 12 из них уже выписали, оставшиеся пациенты сейчас на карантине.

- Все пациенты и персонал отделения сдали анализ на Covid-2019, - добавляет Харитоненко. - Медучреждение полностью продезинфицировано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Сам Максим Исаев в разговоре с "КП-Петербург" заверил, что чувствует себя хорошо.

- У меня прекрасное самочувствие, - признался "КП" Исаев. - Действительно, прекрасное. Я сразу же сдал тест на коронавирус, он дал отрицательный результат. Потом я вышел на работу, когда тест показал, что коронавирус есть, я сразу же изолировался.

В администрации Ленобласти, тем временем, указывают, что Роспотребнадзор окончательно не подтвердил коронавирус у врача. Итоговый тест сейчас в разработке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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