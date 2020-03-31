2020-03-31T19:22:37+03:00
Общество

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 31 марта 2020 года: 381 человек умер за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 31 марта 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Коронавирус в Великобритании, последние новости на 31 марта 2020 года: 381 человек умер за суткиКоронавирус в Великобритании, последние новости на 31 марта 2020 года: 381 человек умер за суткиФото: Алиса ТИТКО
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Пандемия новой инфекции охватила весь мир. Короновирус уже дано проник в Великобританию. Последние новости на 31 марта 2020 года говорят о том, что за сутки в Англии выявили еще более 25 тысяч зараженных.

- На 12 часов утра 31 марта в Великобритании были проверены 143 186 человек, из которых у 25 150 подтвержден диагноз, - говорится в сообщениям минзрава.

Отметим, что днем ранее в стране было выявлено 22 141 случая заражения коронавирусом. То есть суточный прирост инфицированных в Британии составил рекордные 3 009 случаев.

Показатель смертности также оказался необычайно высок. За сутки в Великобритании скончались 381 человек с подтвержденным диагнозом – коронавирус. Общее число умерших возросло до 1789. Одним из умерших пациентов был 19 летний юноша без хронических заболеваний.

Правительство Великобритании просило население сидеть дома, однако строгий режим карантина в Британии ввели только 24 марта, когда количество зараженных перевалило за 6 тысяч. Также мировые СМИ сообщают о том, что коронавирус был найден у принца Чарльза, который уже выздоровел, а также у премьер-министра страны Бориса Джонсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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