2020-04-01T00:05:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Эстонии, последние новости на 31 марта 2020: количество зараженных увеличилось до 745 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Эстонии на 31 марта 2020 года
Степан СТЕПАНОВ
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Общее число умерших от коронавируса в Эстонии, по данным на 31 марта 2020 года, составляет 4 человека.Общее число умерших от коронавируса в Эстонии, по данным на 31 марта 2020 года, составляет 4 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация с коронавирусом в Эстонии остается напряженной, как и в ряде других европейских стран. Последние новости о коронавирусе в Эстонии на 31 марта 2020 года тревожные: за сутки количество зараженных увеличилось еще на 30 человек. Таким образом сейчас в соседней с Санкт-Петербургом стране 745 случаев заражения COVID-19. Как сообщают в местном министерстве по здравоохраннеию, из 715 болеющих 13 человек находятся в критическом состоянии.

Общее число умерших от коронавируса в Эстонии, по данным на 31 марта 2020 года, составляет 4 человека. Накануне, 30 марта в Инда–Вирусной центральной больнице от COVID-19 скончался 90-летний мужчина.

Всего в Эстонии с 31 января проведено 12401 тестов на коронавирус. С 12 марта в стране введен режим ЧМ, с 16 марта правительство объявило о приостановке выдачи Шенгенских виз.

Подготовила Анастасия Бухтина

ИСТОЧНИК KP.RU

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