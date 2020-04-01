2020-04-01T13:58:48+03:00
Общество

В Тихвине у двух человек тест на коронавирус дал положительный результат

Еще 88 человек взяты под наблюдение врачами
Петр КИБЕР
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Тест на коронавирус дал положительный результат у двух жителей Тихвина.Тест на коронавирус дал положительный результат у двух жителей Тихвина.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новый очаг коронавируса судя по всему появился в Ленинградской области. Двое жителей города Тихвин могут оказаться носителями коронавирусной инфекции. Их тесты дали положительный результат. Об этом утром 1 апреля сообщили в администрации Тихвинского района.

- Положительный результат анализа на коронавирус выявлен у 2 жителей Тихвина. Они уже находились на самоизоляции после прибытия из-за границы (Таиланд, Украина). Болезнь протекает бессимптомно, - сообщает пресс-служба районной администрации на своей официальной странице «ВКонтакте».

Подъезды многоквартирных домов, где жили зараженные, уже обрабатываются дезинфицирующим средством.

Кроме двух человек с положительным тестом на коронавирус, под наблюдение медиками взяты еще 88 жителей Тихвина, которые недавно вернулись из заграничной поездки. Они обследованы и находятся на самоизоляции.

Власти района призывают тихвинцев отнестись к ситуации спокойно и с пониманием.

О новых возможных случаях в Ленобласти сообщила администрация Тихвинского района. Фото: vk.com/public147238151

О новых возможных случаях в Ленобласти сообщила администрация Тихвинского района. Фото: vk.com/public147238151

Напомним, что по состоянию на 31 марта в Ленинградской области подтвержденный коронавирус выявлен у 14 человек, одни из которых уже выздоровел.

В Санкт-Петербурге случаев больше – 98, из них пять излечившихся и два - смертельных.

Также с 31 марта в обоих регионах действует усиленный режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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