2020-04-01T11:42:05+03:00
Новости компаний

МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

Мобильный оператор предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы «МегаФон Образование» новый спортивный контент
Маргарита РЕПИНА
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Мегафон дал еще один повод заняться спортом.Мегафон дал еще один повод заняться спортом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Карантин – не повод забывать о физической активности. Чтобы абоненты Мегафона об этом помнили, оператор дополнил свои сервисы спортивными уроками. Появление нового направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ очень актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

- Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат, – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. - Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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