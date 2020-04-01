2020-04-01T12:01:29+03:00
Общество

Что смотрят в Санкт-Петербурге в самоизоляции

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» озвучили итоги просмотра контента за первую неделю карантина
Степан СТЕПАНОВ
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Что смотрят в Санкт-Петербурге в самоизоляции — первые итоги от видеосервиса Wink. Фото предоставлено Ростелеком.Что смотрят в Санкт-Петербурге в самоизоляции — первые итоги от видеосервиса Wink. Фото предоставлено Ростелеком.
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Большинство петербуржцев, оставшись дома на карантине, предпочитают коротать вечера за просмотром хорошего фильма или серьиала. Но вот что они смотрят? Это решили выяснить Wink и «Ростелеком». Среди лидеров просмотров оказались популярные отечественные картины «Вторжение», «Холоп», «Ржев», а также сериалы «Содержанки», «Молодежка», «Папик» и «Филатов». Из зарубежного кино - «Паразиты», «Бладшот», «1917», анимационные ленты «Холодное сердце 2» и «Камуфляж и шпионаж», сериал «Сопрано» в правильном переводе «Гоблина», а также, что удивительно, первый сезон «Друзей».

По сравнению с двумя неделями ранее в домашних условиях телесмотрение увеличилось в 3,5 раза, в первую очередь за счет увеличения дневного просмотра телеканалов. А просмотр фильмов и сериалов из видеотеки вырос в 9 раз! Количество установок мобильных приложений Wink возросло в 4 раза.

- Мы стремимся в текущих условиях работать так, чтобы люди не чувствовали себя в культурной и информационной изоляции. Яркие впечатления от классного кино и хорошее настроение обязательно помогут нам пережить этот непростой период. Мы видим, что быстрее всего растет потребление детского контента — и развлекательного, и познавательного. Вырос рейтинг образовательных каналов, смотрят кино по произведениям школьной программы, видеоуроки и, конечно, любимые российские мультфильмы — «Маша и медведь», «Фиксики», «Ми-ми-мишки», «Три кота». Дети любого возраста могут найти в Wink что-то интересное и полезное», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» компании «Ростелеком» Антон Годовиков.

Напомним, «Ростелеком» еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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