В мае в Петербурге стартует конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости

Застройщики, ипотечные банки, агентства недвижимости и построенные и строящиеся жилые комплексы станут участниками XIII конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости. Старт первого этапа, интернет-голосования, уже назначен на 11 мая. Голосование пройдет на официальном сайте doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. В преддверии события председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор ИДК FORMULA CITY Юрий Грудин поделился подробностями о конкурсе.

– Юрий Юрьевич, 11 мая стартует 13-й конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости. В чем его особенность?

– Их несколько. Сложившаяся ситуация с распространением коронавируса потребовала внести изменения в график мероприятий. Нам пришлось перенести с 3 апреля заседание Оргкомитета конкурса. Есть вероятность, что придется проводить его в форме заочного голосования. Также будет откорректирован график проведения бизнес-завтраков по актуальным вопросам развития рынка недвижимости.

Возможно некоторое сокращение числа номинаций. Это касается строящихся и введенных в эксплуатацию жилых комплексов класса «стандартное жилье». Дело в том, что грани между различными классами жилых комплексов становятся все более условными и большинство застройщиков, работающих в сегменте доступного жилья, квалифицируют свои многоквартирные дома как «комфортное жилье». Уже в прошлом году мы столкнулись с трудностями при формировании списков участников в номинациях «жилых комплексов класса «стандартное жилье». Их в целом не так много, а учитывая достаточно жесткие требования к номинантам, для участия в конкурсе остается совсем мало. Возможно, придется внести в Положение о конкурсе пункт о том, что если к началу голосования в номинации менее пяти жилых комплексов, то данная номинация в этом году не участвует. Нам совершенно не хочется, чтобы само участие в «Доверии потребителя» автоматически означало выход компании в финал. Учитывая незначительную разницу в характеристиках, будем предлагать таким компаниям посоревноваться с коллегами в комфорт классе.

В связи с двукратным увеличением числа финалистов-жилых комплексов, которые эксперты посещают во время объездов, мы будем вынуждены в этом году несколько раньше обычного завершить интернет голосование. Оно закончится 20 сентября 2020 года. Это даст возможность финалистам конкурса более тщательно и заблаговременно подготовить конкурсную документацию и презентации для заседания Экспертного совета, а экспертам – внимательно и обстоятельно ознакомиться с лучшими ЖК и изучить документы, представленные финалистами. Кроме того, появляется возможность направить не одного, а двух специалистов для проведения исследования «Тайный покупатель» в офисы вышедших в финал строительных компаний, банков и риэлторских агентств. Это даст более объективную картину работы сотрудников отделов продаж.

– Кто помогает Вам в организации и проведении конкурса? – Проведение конкурса – это большой и взаимный труд десятков людей. Фактически за 12 лет налажена система взаимодействия между органами исполнительной власти, общественными объединениями, саморегулируемыми организациями и СМИ по выбору лучших на рынке недвижимости. За участием каждого ведомства, организации или компании в процедурах конкурса стоят конкретные неравнодушные люди. Их живая заинтересованность и участие в жизни «Доверие потребителя» позволяют Оргкомитету совершенствовать методики, расти вместе с рынком и повышать свой статус. Участникам это позволяет наладить обратную связь с потенциальными покупателями жилья, а также привлечь активную часть населения к выбору надежных и добросовестных компаний. Чтобы никого не обидеть, скажу только, что в прошлом году 179 компаний и жилых комплексов участвовали в конкурсе. Их оценивали 25 профессиональных экспертов и 40 «тайных покупателей». Продвижением конкурса занимались 12 ключевых и 27 информационных партнеров. Наконец 10 компаний помогли провести на достойном уровне серию бизнес-завтраков и саму церемонию.

– Есть ли трудности при проведении конкурса?

– В любом деле трудности неизбежны.

Например, до сих пор встречаются попытки так называемых «накруток» в ходе интернет голосования. Счет иногда идет на тысячи голосов. Благо, созданная строгая система контроля позволяет такие попытки пресекать.

Мы стараемся быть объективными, учитывать при определении победителей мнение экспертов и самих потребителей. (К слову, ежегодно в ходе потребительского голосования участникам отдают свои голоса 12-13 тыс. потребителей). К сожалению, наши оценки не всегда совпадают с собственной оценкой участников конкурса. Особенно это характерно для крупных строительных компаний. Некоторые из них, не став победителями и «обидевшись», на несколько лет уходят из конкурса. Искренне жаль, потому что они лишают тем самым себя возможность получить независимую оценку своей деятельности, ознакомиться с достижениями коллег. К счастью, такие случаи единичны.

Непросто было избежать субъективизма в оценке финалистов. Для этого были разработаны унифицированные для каждой номинации формы анкет, позволяющие оценить деятельность компании или качество жизни в жилом комплексе. Каждый жилой комплекс-финалист конкурса посещают представители Экспертного совета. Это позволяет реально оценить его соответствие представленной конкурсной документации. Для объективной оценки финалистов эксперты тщательно изучают судебную практику, анализируют результаты проверок финалистов контролирующими и надзорными органами.

Иногда нас упрекают в необъективности в ходе исследования «Тайный покупатель». Конечно, элемент случайности, когда наш исследователь попадает не на самого лучшего сотрудника компании, – есть, но для конкретного потребителя важен работающий с ним конкретный специалист, а не мифический «лучший сотрудник». Именно по нему он судит о компании.

Хочу подчеркнуть, и это главная особенность нашего конкурса, что победитель определяется с учетом мнения потребителей, тайного голосования экспертов, а также оценки конкурсной документации и проведенных исследований. Особое внимание уделяется информационной открытости компаний, соблюдению ими требований законодательства, в том числе Федерального Закона «О защите прав потребителей». Как мне кажется, такая комплексная оценка позволяет объективно выявить лучшие компании на рынке недвижимости города и области.

– В чем проявляется социальная направленность конкурса «Доверие потребителей»?

– Инициатором и организатором конкурса является Комиссия по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленинградской области. В ходе проведения конкурса сотрудники Комиссии проводят большую разъяснительную работу, в том числе по основным проблемам долевого строительства, проводят семинары для посетителей специализированных выставок консультации граждан, защиту их интересов в судах, выступают в СМИ.

Члены Экспертного совета особое внимание обращают на строгое соблюдение застройщиками обязательств перед дольщиками не только с точки зрения своевременной передачи им квартир, но и строительства детских садов, школ, поликлиник и иных социальных объектов.

Неслучайно последние четыре года в ходе церемонии награждения победителей конкурса вручаются специальные призы вице-губернатора Петербурга и заместителя Председателя Правительства Ленинградской области строительным компаниям, внесшим весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры регионов.

– Вы уже 12 лет возглавляете Оргкомитет конкурса, руководите Комиссией по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленинградской области. Зачем Вам это?

– Думаю, Вы со мной согласитесь, что не все в этом мире определяется деньгами. 12 лет назад организация конкурса стал неким вызовом, прежде всего самому себе.

Буду откровенен: как руководитель строительной компании (Прим.– в то время Юрий Грудин возглавлял направление «Санкт-Петербург» Группы компаний «Пионер») я был заинтересован в открытом и прозрачном рынке недвижимости в Петербурге, честной и добросовестной конкуренции. Кстати, проведение конкурса стало вызовом и для самой компании «Пионер». Объективности ради отмечу, что, как строительная компания, мы не побеждали ни разу, хотя неоднократно выходили в финал конкурса. Это еще раз подтверждает непредвзятость экспертов при выборе победителей. Только одному нашем жилому комплексу YE'S удалось победить в конкурсе в 2015 году.

Конкурс дал возможность мне, как представителю относительно молодого поколения руководителей, познакомиться и взять на вооружение бесценный опыт представителей золотого фонда строительной отрасли Санкт-Петербурга – Льва Моисеевича Каплана, Владимира Михайловича Гольмана, Александра Ивановича Вахмистрова, Евгения Георгиевича Резвова, Михаила Константиновича Зарубина и многих других. Особые слова благодарности Александру Ивановичу Вахмистрову, который 13 лет назад, будучи вице-губернатором Петербурга, поддержал идею конкурса, по сути дела, дав ему путевку в жизнь, и который является другом конкурса до сих пор.

Конкурс заставил совершенно иначе оценить деятельность и роль общественных объединений и организаций. Благодарен Алексею Игоревичу Белоусову, Олегу Алексеевичу Бритову, руководителям РГУД и Ассоциации риэлторов СПб и ЛО, Санкт-Петербургской Палаты недвижимости разных лет и за то, что делились богатым опытом работы, в том числе взаимодействия с органами исполнительной власти, и за то, что подержали и поддерживают конкурс до настоящего времени. Сейчас, когда сам являюсь членом руководящих выборных органов крупнейших профильных общественных объединений, отчетливо понимаю, насколько они важны, в том числе для установления диалога с властью, для формирования профессионального мнения по актуальным вопросам развития отрасли.

Конечно, проведение конкурса дело затратное. И хотя у нас появляется все больше партнеров, оказывающих моральную и материальную поддержку конкурса, существенную часть расходов по его подготовке и проведению несет на себе компания FORMULA CITY, являющаяся генеральным партнером конкурса.

– Почему конкурс интересен самой компании?

– Работа над конкурсом позволяет взглянуть на рынок изнутри, увидеть сильные и слабые стороны всех игроков строительной отрасли. Конкурс высвечивает факторы, которые помогают компаниям добиваться доверия потребителя и становиться успешными.

Мы глазами потребителей смотрим на продукты, которые реализуется на рынке, и выбираем лучшие. Оценивая все аспекты работы лучших компаний, мы можем привнести что-то из этого и в свою компанию.

– Как развивается относительно новое для Вас направление бизнеса?

Сегодня мы работаем над двумя проектами ГК «Пионер». А именно, ведется строительство второй и третьей очередей ЖК «LIFE-Лесная». Также в этом году мы планируем завершить строительство апарт-отеля YES на улице Марата, в конце 2019 года по проекту было получено заключение о соответствии. Кроме этого, активно ведутся переговоры с новыми партнерами, и работаем над выходом новых проектов.

– Как Вы оцениваете ситуацию на рынке жилищного строительства?

Мы еще не почувствовали кардинальных изменений в строительной отрасли из-за введенного государством переходного периода. Только сейчас начался период привыкания к новым правилам: меняются роли игроков и обязательства, которые на этих игроков возлагает новое законодательство. Но постепенно для банков, застройщиков и покупателей сложатся приемлемые модели.

– Чем ваша компания может быть интересна застройщикам, а может быть и не только им, в новых условиях?

В новых условиях мы предлагаем рынку несколько продуктов. Первый продукт может быть интересен банкам, землевладельцам или инвесторам – это девелопмент полного цикла, когда мы инвестируем в проект и берем на себя весь функционал, включая продажи. Второй продукт – роль технического заказчика с функцией управления проектом, эта схема уже отработана с ГК «Пионер». И третий – прозрачное управление сторонним заказчиком, здесь мы можем со своими компетенциями работать совместно с банками с точки зрения мониторинга проектов, где банк осуществляет проектное финансирование. Для этого мы создали свою IT-систему, которая позволяет в режиме реального времени получать данные со стройки, трансформировать их в бюджет и сроки, и прозрачно показывать заказчику.