2020-04-01T17:27:43+03:00
Общество

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 1 апреля 2020 года: Больше 4,3 тысяч человек заражены за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 1 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Великобритании увеличилось на 4,5 тысячи человек на 1 апреля 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Великобритании увеличилось на 4,5 тысячи человек на 1 апреля 2020 годаФото: Василий Вахрин
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Коронавирус в Великобритании продолжает нещадно буйствовать. Последние новости на 1 апреля 2020 года о пандемии совсем не утешительные. За сутки в Британии заразилось рекордное количество людей, количество умерших тоже увеличилось и за один день превысило пол тысячи человек. Всего с начала пандемии в Англии зафиксировано почти 29,5 случаев заражения COVID-19.

- На 17 часов дня по мск 1 апреля 2020 года в Великобритании выявили еще 4 324 зараженных коронавирусом. Теперь их количество составляет 29 474 человека. Буквально днем раньше в стране эпидемия только перешла отметку в 25 тысяч зараженных, - говорится в сообщениях минздрава на портале о пандемии.

Суточный прирост заболевших снова составил рекорд, как и количество умерших. Накануне, 31 марта, в Великобритании было зафиксировано 1 789 смертей от коронавируса. Днем спустя их стало уже 2 352. Так, суточный прирос по смертям оказался 563 человека.

Отметим, что процент выздоровлений в Великобритании пока что не большой. За все время пандемии в Англии справились с коронавирусом 171 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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