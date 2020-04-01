Шляпники онлайн: МТС покажет прямую трансляцию концерта The Hatters

МТС продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления культовой группы The Hatters из студии в Санкт-Петербурге.

Группа выступит в четверг 2 апреля в 19-00 по московскому времени. Трансляция будет организована из студии, где записывается группа, и будет доступна в прямом эфире на платформе МТС — vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

- Будет очень круто и драйвово. Вас ждет музыка, веселье и танцы танцы тока тока танцы, — пообещали «Шляпники».

До этого МТС уже проводила прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. В настоящее время запись концерта доступна здесь.