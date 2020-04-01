В 2020 году рынок Петербурга пополнится двумя элитными проектами

В 2020 году на рынок Петербурга выйдет два элитных проекта общей продаваемой площадью 26,2 тыс. кв. м. Этот показатель станет самым высоким за последние 3 года. В последний раз всплеск наблюдался в 2017 году, когда продажи стартовали в четырех комплексах общей площадью около 60 тысяч кв. м, подсчитали аналитики Colliers International.

С начала 2020 года уже начались продажи элитных апартаментов в комплексе «Дом Балле», строящемся на улице Глинки, напротив Мариинского театра. До конца года «Группа «Ярд» планирует вывести на рынок квартиры и апартаменты в комплексе «Дом Билибина» на Крестовском острове. Также ожидается, но пока не объявлена реализация элитного ЖК на Петровской косе, 1 от «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад».

По словам экспертов, оба комплекса апартаментов были анонсированы несколько лет назад, а их одновременный вывод на рынок обусловлен совпадением в динамике их реализации.

- Каждый из проектов обладает своим характером, у каждого свое настроение и покупатель, - отмечает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International. - «Дом Балле» идеален для ценителей петербургской истории, любителей Мариинского театра, культурной и светской жизни. «Дом Билибина» подойдет семейным людям, которые ждали появления нового адреса именно на Крестовском острове. Тогда как Royal Park — уже готовый объект для людей, ведущих активный образ жизни — яхтсменов, в чем-то романтичных, любящих жизнь у большой воды, ценящих простор. Только из этого проекта открывается столь красивая панорама на Неву и исторические доминанты центрального Петербурга.