2020-04-02T08:44:01+03:00
Общество

В приложении Delivery Club появились рисунки центра «Антон тут рядом»

Средства, собранные во время благотворительной акции, пойдут на поддержку программ центра
Маргарита РЕПИНА
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Delivery Club и центр «Антон тут рядом» запустили совместный проект. Фото: пресс-служба Delivery Club.Delivery Club и центр «Антон тут рядом» запустили совместный проект. Фото: пресс-служба Delivery Club.
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Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club и центр «Антон тут рядом» запустили совместную благотворительную акцию ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. 2 апреля вместо изображений продуктов в приложении Delivery Club появились рисунки студентов Центра «Антон тут рядом», взрослых людей с аутизмом. 20% от стоимости каждого заказа, при оплате которого сегодня пользователи введут промокод ANTON, Delivery Club переведет в центр. Напомним, доставка продуктов питания от Delivery Club работает в Москве и Санкт-Петербурге, партнерами этого направления выступают сервисы «Самокат» и «Быстроном».

Фрукты и ягоды, нарисованные подопечными центра. Фото: пресс-служба Delivery Club.

Фрукты и ягоды, нарисованные подопечными центра. Фото: пресс-служба Delivery Club.

- Интеграция творчества студентов как важного полноправного компонента в Delivery Club — очередной и важный для нас шаг, — рассказывает пресс-служба «Антон тут рядом». - Рисунки — это еще один способ коммуникации, мостик, соединяющий людей с аутизмом с обществом. Студенты центра создавали иллюстрации на последних мастерских перед тем, как уйти на карантин. Поддержка всех, кто примет участие в акции, означает то, что после окончания карантина студентам будет куда вернуться и они смогут продолжить начатый путь.

- Мы начали работать над этим проектом до распространения коронавируса, но сегодня он приобрел дополнительный смысл, — отмечает пресс-служба Delivery Club. - Ведь тем, кому раньше требовалась наша поддержка, сейчас она нужна еще сильнее. Доставка продуктов стремительно набирает популярность на фоне пандемии. Мы надеемся, что каждый пользователь, который сегодня зайдет в приложение, чтобы помочь себе с покупкой продуктов, задумается о том, что также легко он может помочь кому-то еще.

Авторами иллюстрациями стали Сергей Тиснек, Павел Прокопенко, Николай Толоконников, Андрей Майстренко, Алексей Китайцев, Михаил Марков, Илья Смирнов, Юрий Чебыкин. Все они являются подопечными центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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