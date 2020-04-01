Приостановлено действие проездных на время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге: как вернуть деньги

Вот уже несколько дней Санкт-Петербург живет в режиме самоизоляции. Не полной, но из дома уже выходят единицы. Это подтверждают и в комитете по транспорту и приводят статистику о резком снижении пассажиропотока и в метро, и на наземном транспорте. В связи с этим многие маршруты перевели на режим выходного дня. Они временно работают по графику воскресенья. Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за карантина отменен ряд социальных и коммерческих маршрутов. В ведомстве пояснили, что в перечень вошли маршруты, которые дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам (последние закрыты на карантин до 5 апреля, - примеч.Ред.).

Чтобы не было соблазна лишний раз выйти из дома и проехаться в общественном транспорте, в Санкт-Петербурге льготные и бесплатные проездные заблокировали всем ученикам, студентам, пенсионерам (в том числе и людям предпенсионного возраста), а также инвалидам и тем, кто их сопровождает. Бесплатные проездные документы детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, так же не работают.

В комитете по транспорту обещают, что деньги с проездных у петербуржцев не пропадут: позже приостановленный период будет полностью восстановлен.

ВАЖНО!

Медикам, социальным работникам и волонтерам в Санкт-Петербурге положены бесплатные проездные. Самое большое количество билетов, конечно, получат медики, но хватит и на добровольцев, и на социальные службы.

В Смольном рассказали, что комитет по транспорту уже приготовил 16 тысяч проездных, которые переданы в профильные ведомства – комитеты по здравоохранению, социальной политике и молодежной политике.

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Будут ли курсировать электрички?

Пассажиропоток в пригородных поездах тоже снизился на 75%. Поэтому с 1 апреля «СЗППК» отменил почти 150 электричек между городом и областью. Изменения касаются всех направлений. Полный список изменений можно посмотреть на сайте компании: ppk-piter.ru, а также на станциях и вокзалах.