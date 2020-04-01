Жителей Ленобласти обязали сидеть дома, если в их районе проживания нашли больного коронавирусом

Жители Ленинградской области со 2 апреля обязаны соблюдать режим самоизоляции, если в их муниципальном районе найдут хотя бы одного человека, заболевшего коронавирусом. В среду 1 апреля губернатор Александр Дрозденко вписал существенную поправку в свое раннее постановление об ограничительных мерах в регионе.

- Лица, находящиеся на данной территории (с людьми, у которых выявили коронавирус – Прим. ред.), обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного санитарного врача Ленинградской области, - сообщается в обновленном документе, который предоставили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, ранее власти 47-го региона распорядились с 31 марта ограничить передвижение людей в пределах одного муниципального района. Чтобы выехать из своего поселения, нужно иметь крайне уважительную причину и иметь при себе соответствующее доказательство. Пропуском может послужить, например, справка с места работы.

Также в Ленобласти закрыли все стационарные и мобильные пункты приема анализов на коронавирус. Тестирования теперь будут проводить исключительно на дому в целях безопасности. Добавим, что по данным на 1 апреля в регионе выявили 20 случаев инфицирования коронавирусом.