2020-04-02T11:08:48+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 апреля 2020: 125 заболевших, 332 – с подозрением

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 апреля 2020.Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 апреля 2020.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус остается темой номер один во всем мире. «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» собрала последние новости, которые касаются нашего города. Это сведения о количестве заболевших, выздоровевших и умерших на 2 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.

- Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 125 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сообщает городской Оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

За 1 апреля в городе было зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро выздоровело 7 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. К счастью, новых смертельных случаев за прошедшие сутки не произошло. Умершими от осложнений при коронавирусе числятся два человека.

В Боткинской инфекционной больнице с подозрением на вирус находятся 332 пациента. За сутки туда поступило 34 человека с признаками ОРВИ, выписано - 47.

Кроме того, 46 малышей лежат в детской больнице имени Филатова, а у одного 2-летнего ребенка коронавирус подтвержден. Маленького сына заразил отец, вернувшийся из Германии и не изолировавший себя от семьи.

Напомним, что три городские больницы: Александровская, Городская Святого Георгия и Введенская перестали принимать пациентов из-за введенного карантина. У лежавших здесь 20 горожан нашли коронавирус.

Ограничения есть и в жизни самого города. Так, с 1 апреля метро работает на вход до 22:00, а общественный транспорт ходит до 23:00.

В Ленинградской области число подтвержденных заболеваний коронавирусом выросло до 20 человек, один из которых вылечился и был выписан из больницы. В местах, где жили заболевшие, в том числе в Мурино, Тихвине и т.д., вводится жесткий карантин.

На борьбу с распространением коронавируса зарезервировано 1,4 триллиона рублей - Михаил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боязно, но что делать»: петербуржцы объяснили, почему им не сидится на карантине

Накануне введения режима самоизоляции в городе корреспондент «Комсомолки» пообщался с горожанами, которые, несмотря на коронавирус, гуляют на улице (подробности)

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2020 года: 27 новых инфицированных

За сутки, на 1 апреля 2020 года количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 27 человек, еще 6 заболели в Ленинградской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотни мигрантов, несмотря на карантин, штурмуют Единый центр документов в Санкт-Петербурге, чтобы успеть продлить срок пребывания в России
После ажиотажа Смольный заверил, что в период карантинных мероприятий полиция не станет привлекать приезжих за нарушение
Новости 24
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь