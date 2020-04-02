Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 апреля 2020: 125 заболевших, 332 – с подозрением

Коронавирус остается темой номер один во всем мире. «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» собрала последние новости, которые касаются нашего города. Это сведения о количестве заболевших, выздоровевших и умерших на 2 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.

- Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 125 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сообщает городской Оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

За 1 апреля в городе было зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро выздоровело 7 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. К счастью, новых смертельных случаев за прошедшие сутки не произошло. Умершими от осложнений при коронавирусе числятся два человека.

В Боткинской инфекционной больнице с подозрением на вирус находятся 332 пациента. За сутки туда поступило 34 человека с признаками ОРВИ, выписано - 47.

Кроме того, 46 малышей лежат в детской больнице имени Филатова, а у одного 2-летнего ребенка коронавирус подтвержден. Маленького сына заразил отец, вернувшийся из Германии и не изолировавший себя от семьи.

Напомним, что три городские больницы: Александровская, Городская Святого Георгия и Введенская перестали принимать пациентов из-за введенного карантина. У лежавших здесь 20 горожан нашли коронавирус.

Ограничения есть и в жизни самого города. Так, с 1 апреля метро работает на вход до 22:00, а общественный транспорт ходит до 23:00.

В Ленинградской области число подтвержденных заболеваний коронавирусом выросло до 20 человек, один из которых вылечился и был выписан из больницы. В местах, где жили заболевшие, в том числе в Мурино, Тихвине и т.д., вводится жесткий карантин.

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