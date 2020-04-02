Катя IOWA поддержала всероссийский флешмоб «Если не будет фондов»

Несколько дней назад российские благотворительные фонды запустили флешмоб «#еслинебудетфондов». НКО столкнулись с катастрофической нехваткой финансов для реализации программ и оказанию помощи. И, чтобы обратить внимание людей на эту проблему, фонды запустили флешмоб, где каждый может высказать свое мнение, написав на листочке продолжение фразы «если не будет фондов».

Безучастной не осталась и певица Катя IOWA, которая ведет активную благотворительную деятельность в рамках фонда «Доброделы Петербурга», где она является попечителем, а также куратором проекта помощи животным «Твой друг» в городе Сочи.

В своем инстаграм певица написала:

#еслинебудетфондов - этот хештег является невероятно важным. Невозможно переоценить значимость работы фондов. На них держится очень многое: физическая помощь и моральная тем, кто в этом нуждается, закупка необходимых средств для нуждающихся (лекарства, пеленки, средства гигиены и вообще - первой необходимости). В фондах состоят волонтеры, помогающие инвалидам, пожилым людям, детям и всем, кому это необходимо. И это я говорю лишь о нашем фонде «Доброделы Петербурга», но фондов тысячи! Все они являются жизненно важными, в прямом смысле слова.Также поддержка необходима животным - закупки корма, передержки, операции и многое другое. Перечислить все нужды невозможно...поэтому я сокращу, сказав: «Если не будет фондов - каждый останется со своей проблемой наедине». Это звучит страшно, но еще страшнее, если это станет реальностью всех, кто каждый день борется с жизненными обстоятельствами. Чтобы существовать - фондам нужна финансовая поддержка. Я - попечитель фонда «Доброделы Петербурга» и «Твой друг» прошу вас помочь любым удобным способом: перевести донейшн фонду, сделать репост, рассказать обо всем выше написанном своим друзьям, в общем, обратить внимание на проблему. Сегодня помощь фондам особенно актуальна. Да, мы все в подвешенном состоянии, не можем планировать далее, чем на неделю вперед. Но есть тысячи жизней, которые сейчас находятся в еще большем страхе. Давайте покажем, что они нужны, важны и что все будет хорошо!