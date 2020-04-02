2020-04-02T13:27:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничение продажи алкоголя в Карелии в период полной самоизоляции прокомментировала мэрия

В период полной самоизоляции в Карелии с 1 апреля 2020 года ограничили продажи алкоголя, мы решили узнать, надолго ли
Алина ЧЕМЕРИС
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Карелия ввела ограничения продажи алкоголя на время самоизоляции.Карелия ввела ограничения продажи алкоголя на время самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже второй день в Карелии действует практически сухой закон: с 1 апреля 2020 года там ограничили продажу алкоголя в период полной самоизоляции. Продавать алкоголь только днем решили лишь для того, чтобы все силы бросить на обеспечение в регионе карантина по коронавирусу. Насколько это была необходимая мера, «Комсомолке» рассказала пресс-секретарь республиканского Минэкономразвития Марина Лингвист.

- Принимая решение об ограничении продажи алкоголя в Карелии, глава региона Артур Парфенчиков имел в виду лишь один момент: нам необходимо контролировать режим самоизоляции на время карантина и как можно меньше «отвлекаться» на общественный порядок, - отмечает Марина. – Во-первых, у людей будет меньше поводов выйти на улицу, во-вторых, сами посудите: люди находятся дома с алкоголем… Мало ли что может произойти. Нам же в первую очередь важно всеми способами не допустить распространение вируса.

В министерстве также подчеркнули: никто не начал спиваться во время карантина, продажи крепких напитков с началом нерабочей недели не выросли.

Напомним, с 1 апреля 2020 года купить бутылочку вина на вечер в Карелии можно лишь с 10.00 до 14.00. Это значит, что все профильные магазины будут закрываться «в обед», а те, где горячительные напитки продают наряду с другими продуктами – обязаны перестать торговать алкоголем после 14.00. Других товаров ограничения пока не касаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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