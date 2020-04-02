2020-04-02T13:29:54+03:00
Новости компаний

Петербургский ресторан МЕМО запустил доставку блюд на дом

Сделать заказ можно на сайте или по телефону
Маргарита РЕПИНА
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Фото: ресторан МЕМО.Фото: ресторан МЕМО.
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Средиземноморские и восточные блюда, приготовленные на гриле, а также в помпейской печи – визитная карточка петербургского ресторана МЕМО. В их меню стейки, кебабы, шашлыки, хачапури на шампуре, а также традиционная выпечка разных народов - пиде, лахмаджун и фокачча. Теперь эти и другие блюда можно заказать на дом.

- Шеф повар ресторана MEMO Артем Заваницин создал специальное меню доставки: блюда, приготовленные в Помпейской печи, гриль, блюда на открытом огне, и даже стейки из нашей мясной лавки, - рассказали в МЕМО.

Важно отметить, что все блюда доставки полностью соответствуют качеству и вкусу подаваемых блюд в самом ресторане.

- Наши курьеры — это профессиональные официанты ресторана, мы тщательно следим и соблюдаем правила обслуживания гостей, даже если наши гости заказали доставку еды на дом, - отметили в ресторане.

МЕМО готов доставить еду в любой район города в течение одного часа. Услуга доступна с 12.00 до 22.00. Сделать заказ можно на сайте или по телефону 330-23-23. Также петербуржцы могут заказать обслуживание на дом под ключ или пригласить к себе на кухню шеф-повара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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