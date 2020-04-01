Группа Animal ДжаZ представила новый сингл и клип на песню «Космонавты»

Музыканты петербургской группы Animal ДжаZ в эти тяжёлые времена взяли на себя миссию по спасению человечества. 30 марта коллектив представит публике новый сингл и клип на песню «Космонавты». Режиссером клипа выступил фронтмен группы Александр Красовицкий. По сюжету, команда супергероев, состоящая из музыкантов Animal ДжаZ, вооружившись всеми подручными средствами защиты и нападения, успешно борется со злобным вирусом, захватившим межгалактическое и медийное пространство.

-Песня «Космонавты» иносказательно повествует о том, кому на Руси реально принадлежит корона, и кто на Руси в действительности является вирусом. И речь не о коронавирусе, а об отдельных космонавтах и их руководителях, — делится Александр Красовицкий.

Animal ДжаZ — флагманы альтернативного рока из Петербурга. За почти 20-летнюю историю группа выпустила 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. Каждый релиз Animal ДжаZ неизменно занимает лидирующие строчки чартов iTunes, Google Play и прочих цифровых площадок. Песня «Чувства» и одноимённый клип, в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, Little Big и The Hatters.

Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ, будучи равноудалёнными как от традиционного «русского рока», так и от модных инди-течений, являются сегодня живым воплощением успеха независимой музыки в России.