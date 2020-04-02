Отмена речной навигации в Санкт-Петербурге 2020: какие устанавливают новые сроки

Через несколько дней, 6 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге должна была открыться речная навигация. Вот цитата из распоряжении комитета по транспорту от 26 марта 2020 года: «Открыть водные пути Петербурга и водные объекты для плавания на маломерных судах». Впрочем, дальнейшее предсказуемо: из-за ситуации с коронавирусом уже 1 апреля этот документ был объявлен недействительным. То есть речная навигация для маломерных судов в Санкт-Петербурге 2020 отменена.

- Мы полагаем, все понимают: в нынешней ситуации открывать сезон речных прогулок по рекам и каналам нет смысла, - пояснила «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь Комитета по транспорту Ирина Ефимова. – Поэтому открытие такой навигации отложено на неопределенный срок.

Подчеркнем, речь идет о водных путях, которые находятся в ведении Петербурга: Фонтанка, Мойка, Адмиралтейский канал, Зимняя канавка, канал Грибоедова… Вы можете представить их в туристический сезон без речных комет и теплоходов? Но и туристов-то нет. Какой уж тут сезон?

Чисто теоретически прогулочные суда могут выйти в Неву. За нее «отвечает» федеральный «Волго-Балт» и он начало навигации не отменял. С 10 апреля 2020 года на Неве начинают разводить мосты, и пока что все, как уточнили в компании, идет по графику. Финский залив, который находится в зоне ответственности Большого порта, тоже открыт. Как минимум, метеор до Петергофа (который, впрочем, тоже не работает) запустить можно. Но судоходные компании выходить туда не планируют.

- В большинстве своем участники рынка проявляют солидарность, - пояснил «Комсомолке» исполнительный директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов. – Я не исключаю, что будут отдельные перевозчики, которые все же попробуют открыть сезон. Но очень мало.

И дело здесь не только в солидарности. Возить попросту некого. Юрий Набатов рассказывает: обычно в начале года суда были уже забронированы на большую часть лета: свадьбы, корпоративы, праздники. День Победы и Алые паруса, салюты, которые было так здорово смотреть с воды.

- По большому счету, зимой, в начале весны, мы существовали за счет авансов, предоплаты, - объясняет эксперт. – Сейчас же, если в январе еще были отдельные заявки, то со второй половины февраля нет ничего. Понятно, что не будет иностранцев, но это максимум треть от всех наших пассажиров. Но теперь не будет и жителей нашего города, и гостей из других городов России, которых губернатор попросил «не приезжать». Я с гражданской позиции его поддерживаю, хотя нам придется очень сложно. Нам, конечно, хотелось бы надеть розовые очки и рассчитывать, что сезон откроется хотя бы в мае, но в лучшем случае это произойдет не раньше июня.

КСТАТИ

Круизная навигация, которая должна была стартовать 10 апреля, тоже откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе «Морского фасада», напомнив, что до 1 мая въезд иностранцев в страну ограничен.

«В связи с коронавирусом COVID-19, возникновение которого повлияло на многие сферы бизнеса и жизни в целом, затронуло туристическую и транспортную отрасль, мы вынуждены перенести начало круизной навигации», - цитата из сообщения компании.

В расписании Пассажирского порта, размещенном на его сайте, ближайший заход судна назначен на 1 мая.

КОНКРЕТНО

Какие реки и каналы Санкт-Петербурга останутся закрытыми для судов

1. Адмиралтейский канал

2. Бумажный канал

3. Дудергофский канал

4. Зимняя канавка

5. Ижорский пруд

6. Канал Грибоедова

7. Кронверкский пролив

8. Кронверкский проток

9. Крюков канал

10. Лахтинский разлив

11. Матисов канал

12. Обводный канал

13. Озеро Разлив

14. Река Волковка

15. Река Глухарка

16. Река Екатерингофка

17. Река Емельяновка

18. Река Ждановка

19. Река Ижора

20. Река Карповка

21. Река Крестовка

22. Река Мойка

23. Река Монастырка

24. Река Оккервиль

25. Река Охта

26. Река Пряжка

27. Река Славянка

28. Река Смоленка

29. Река Таракановка

30. Река Фонтанка

31. Черная речка (от Коломяжского моста до р. Б. Невка)

32. Шкиперский канал