2020-04-02T14:31:33+03:00
Общество

Пассажиров самолета из Катара, который неожиданно прибыл в Санкт-Петербург, отправили на карантин по коронавирусу

На борту находились 128 граждан страны, 64 из них петербуржцы и 11 жителей Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербург прилетел самолет из Катара со 128 пассажирамиВ Петербург прилетел самолет из Катара со 128 пассажирамиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В аэропорт Пулково днем, 2 апреля, неожиданно прибыл самолет из Катара. На борту находились 128 пассажиров, все граждане России. 61 из них – петербуржцы, 11 жителей Ленинградской области и 56 человек из других городов. Они не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире.

- Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение об ответственности за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Также их ознакомили с предписанием главного государственного санитарного врача по городу с требованием о самоизоляции на предстоящие 14 дней, - сообщили в Смольном.

Так, всех прибывших развезли по домам на специальном транспорте, а иногородних отправили в обсервацию. Все они должны оставаться дома и предупредить поликлинику по месту жительства о том, что они прибыли из-за границы. За соблюдением карантина будут следить сотрудники полиции.

Отметим, что такие меры на сегодняшний день принимаются во всем мире. Сейчас в Катаре насчитывается 835 человек с диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотни мигрантов, несмотря на карантин, штурмуют Единый центр документов в Санкт-Петербурге, чтобы успеть продлить срок пребывания в России
После ажиотажа Смольный заверил, что в период карантинных мероприятий полиция не станет привлекать приезжих за нарушение
Новости 24
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь