Пассажиров самолета из Катара, который неожиданно прибыл в Санкт-Петербург, отправили на карантин по коронавирусу

В аэропорт Пулково днем, 2 апреля, неожиданно прибыл самолет из Катара. На борту находились 128 пассажиров, все граждане России. 61 из них – петербуржцы, 11 жителей Ленинградской области и 56 человек из других городов. Они не могли ранее вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире.

- Жители Санкт-Петербурга получили предупреждение об ответственности за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Также их ознакомили с предписанием главного государственного санитарного врача по городу с требованием о самоизоляции на предстоящие 14 дней, - сообщили в Смольном.

Так, всех прибывших развезли по домам на специальном транспорте, а иногородних отправили в обсервацию. Все они должны оставаться дома и предупредить поликлинику по месту жительства о том, что они прибыли из-за границы. За соблюдением карантина будут следить сотрудники полиции.

Отметим, что такие меры на сегодняшний день принимаются во всем мире. Сейчас в Катаре насчитывается 835 человек с диагнозом коронавирус.