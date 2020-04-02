2020-04-02T15:02:36+03:00
Общество

Tele2 зарядила тариф «Везде онлайн» сервисом «Яндекс.Плюс»

Воспользоваться бонусом могут все абоненты компании из Петербурга и Ленобласти
Степан СТЕПАНОВ
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Tele2 зарядила тариф «Везде онлайн» сервисом «Яндекс.Плюс». Фото: Светлана Маковеева.Tele2 зарядила тариф «Везде онлайн» сервисом «Яндекс.Плюс». Фото: Светлана Маковеева.
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Tele2 предлагает петербуржцам и жителям Ленинградской области обновленный тарифный план «Везде онлайн» с включенным на полгода бесплатным доступом к сервису «Яндекс.Плюс». Активировать его можно с 1 апреля до 31 августа 2020 года.

- Сегодня Tele2 - это больше, чем просто оператор связи: мы поддерживаем стиль жизни наших абонентов, - отмечает коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Максим Иконников. - В партнерстве с другими компаниями мы предлагаем дополнительные удобные услуги, создаем экосистему сервисов. Благодаря обновленному тарифу «Везде онлайн» клиент Tele2 получает возможность смотреть фильмы, слушать любимую музыку и другие привилегии. И при этом всегда оставаться на связи с родными и близкими, вне зависимости от их места проживания, благодаря пакету минут для звонков по всей стране».

Программа «Яндекс.Плюс» дает возможность без ограничений и рекламы слушать музыку и подкасты в сервисе. Кроме того, сервис предоставляет 10% скидку на услуги «Яндекс.Такси» на поездки по тарифу «Comfort» и выше, скидки до 12% на сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Пользователи программы смогут с выгодой увеличить размер своего облачного хранилища на «Диске», смотреть часть фильмов и сериалов разных жанров в «Кинопоиск HD», получить скидки в онлайн-магазине «Беру» и другие преимущества на площадках «Яндекса». Чтобы бесплатная подписка не отключилась, необходимо вносить абонентскую плату вовремя.

Кроме того, пользователи тарифа «Везде онлайн» получают за 400 рублей в месяц 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитный доступ к популярных социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Абоненты могут также переносить остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчетный период и делиться трафиком с клиентами Tele2 по всей стране. Сервис «Маркет Tele2» позволяет пользователям размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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