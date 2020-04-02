2020-04-02T15:47:51+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Ли Дин: клиника «Амрита»

Главный врач, участник номинации «Петербургский доктор года»
Поделиться:
Улыбка доктора – уже сама по себе лекарство!Улыбка доктора – уже сама по себе лекарство!Фото: Андрей ГАШЕВ
Изменить размер текста:

Доктор Ли Дин в профессии уже 38 лет. Выпускник 1-го Ленинградского медицинского института, он еще до поступления в ВУЗ имел опыт работы фельдшером в армии и на «Скорой помощи». За годы практики неврологом стал специализироваться по восточной и остеопатической медицине и прикладной кинезиологии. Сейчас доктор занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и психосоматических и нервных расстройств.

– Мне нравится помогать людям и делать их здоровыми, – говорит доктор Ли Дин.

Одним из своих главных достижений в профессии доктор Ли Дин считает личное участие в качестве редактора и издание клиникой «Амрита» на русском языке двух томов «Доный Богам» – руководства по корейской традиционной медицине Хо Чжуна, книги, внесенной в Список ЮНЕСКО. Благодаря этому все русскоязычные врачи могут пользоваться уникальным источником 16 века.

Клиника «Амрита» и доктор Ли Дин активно занимаются исследовательской работой и популяризацией восточной медицины. Фото: Андрей ГАШЕВ

Клиника «Амрита» и доктор Ли Дин активно занимаются исследовательской работой и популяризацией восточной медицины.Фото: Андрей ГАШЕВ

– Я руковожу сетью клиник, а значит, мы можем оказать помощь нашими методами лечения большему количеству больных. Одно дело один врач, а здесь целая структура уже 15 лет, занимается оздоровлением населения! – с гордостью говорит Ли Дин.

Доктор считает, что современная клиника – это учреждение не только лечебное, но и отчасти научно-исследовательское. Поэтому здесь, при непосредственном участии доктора Ли Дина, вышли десятки научных статей по реабилитации, выпущено методическое пособие по диагностике состояния и реабилитации спортсменов.

– Мы успешно разработали методы пролонгированной рефлексотерапии (тред-терапии) в лечении заболеваний позвоночника у детей и взрослых и получили на него патент на изобретение, – добавляет Ли Дин.

Ну а коллеги ценят доктора за личные и профессиональные качества, которые постоянно находят отражение и в благодарных отзывах пациентов клиники.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– То, что мое призвание – быть врачом, я осознал только тогда, когда проработал несколько лет фельдшером. Направление «Восточная медицина» я выбрал практически сразу после поступления в мединститут, когда встретил своего наставника.

– По вашим наблюдениям, какие болезни чаще всего встречаются у петербуржцев?

– В нашем любимом городе есть все: красота, свежий балтийский ветер, прекрасные люди. Но есть и сильные холодные ветра, загазованность и стрессовые факторы, которые сильно сказываются на здоровье петербуржцев. Поэтому жители Северной столицы подвержены простудным и психосоматическим заболеваниям, а также заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Работа с пациентами. Фото: Андрей ГАШЕВ

Работа с пациентами.Фото: Андрей ГАШЕВ

– Каких пациентов вы лечите?

–К специалисту моего профиля могут обратиться за лечением люди с болями различного происхождения, частыми простудными заболеваниями и психосоматическими расстройствами.

– Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

– «Все болезни от нервов». Эта народная фраза на сегодня становится все более важной в связи с открытиями в современной медицине и психологии. Такие состояния как боль различного происхождения, частые простудные заболевания, высокое артериальное давление, нарушение сна и даже неудачи в социуме часто связаны с психосоматическим статусом человека.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Мои принципы здоровья общеизвестны: «Ешь в меру, спи достаточно, работай с удовольствием, уделяй время хобби и помни про отдых».

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Признаться, участие в конкурсе стало поводом впервые об этом задуматься. Когда живешь и долго работаешь в одном городе, то незаметно становишься его частью. «Петербургский доктор» – культурный доктор, это звучит гордо. Это образ интеллигентного врача, любящего и знающего историю и достопримечательности своего города и говорящего, конечно, по-петербуржски.

– Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

– Из истории медицины:

2000 год до н. э.:- Поешь корешков

1000 год до н. э. – Корешки – это язычество. Молись.

1850 год: - Молитва – это предрассудки. Выпей микстуру.

1940 год: - Микстура – это яд. Прими таблетки

1985 год: - Таблетки не действуют. Возьми антибиотики.

2004 год: - Антибиотики – это вред. Поешь-ка корешков…

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 992-05-55.

На сайте клиники «Амрита»: clinic-amrita.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Николаевич Орлов: Клиническая больница имени Святителя Луки
Заведующий урологическим отделением Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, участник номинации «Петербургский доктор года»
Новости 24
Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом
Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей
Пособие по безработице на время карантина вырастет в Ленинградской области
Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ
49 тысяч тестов на коронавирус сделано в Санкт-Петербурге
«Чижик» изменил расписание движения на время самоизоляции в Санкт-Петербурге
За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов
Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры