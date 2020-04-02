Ли Дин: клиника «Амрита»

Доктор Ли Дин в профессии уже 38 лет. Выпускник 1-го Ленинградского медицинского института, он еще до поступления в ВУЗ имел опыт работы фельдшером в армии и на «Скорой помощи». За годы практики неврологом стал специализироваться по восточной и остеопатической медицине и прикладной кинезиологии. Сейчас доктор занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и психосоматических и нервных расстройств.

– Мне нравится помогать людям и делать их здоровыми, – говорит доктор Ли Дин.

Одним из своих главных достижений в профессии доктор Ли Дин считает личное участие в качестве редактора и издание клиникой «Амрита» на русском языке двух томов «Доный Богам» – руководства по корейской традиционной медицине Хо Чжуна, книги, внесенной в Список ЮНЕСКО. Благодаря этому все русскоязычные врачи могут пользоваться уникальным источником 16 века.

Клиника «Амрита» и доктор Ли Дин активно занимаются исследовательской работой и популяризацией восточной медицины.Фото: Андрей ГАШЕВ

– Я руковожу сетью клиник, а значит, мы можем оказать помощь нашими методами лечения большему количеству больных. Одно дело один врач, а здесь целая структура уже 15 лет, занимается оздоровлением населения! – с гордостью говорит Ли Дин.

Доктор считает, что современная клиника – это учреждение не только лечебное, но и отчасти научно-исследовательское. Поэтому здесь, при непосредственном участии доктора Ли Дина, вышли десятки научных статей по реабилитации, выпущено методическое пособие по диагностике состояния и реабилитации спортсменов.

– Мы успешно разработали методы пролонгированной рефлексотерапии (тред-терапии) в лечении заболеваний позвоночника у детей и взрослых и получили на него патент на изобретение, – добавляет Ли Дин.

Ну а коллеги ценят доктора за личные и профессиональные качества, которые постоянно находят отражение и в благодарных отзывах пациентов клиники.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– То, что мое призвание – быть врачом, я осознал только тогда, когда проработал несколько лет фельдшером. Направление «Восточная медицина» я выбрал практически сразу после поступления в мединститут, когда встретил своего наставника.

– По вашим наблюдениям, какие болезни чаще всего встречаются у петербуржцев?

– В нашем любимом городе есть все: красота, свежий балтийский ветер, прекрасные люди. Но есть и сильные холодные ветра, загазованность и стрессовые факторы, которые сильно сказываются на здоровье петербуржцев. Поэтому жители Северной столицы подвержены простудным и психосоматическим заболеваниям, а также заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Работа с пациентами.Фото: Андрей ГАШЕВ

– Каких пациентов вы лечите?

–К специалисту моего профиля могут обратиться за лечением люди с болями различного происхождения, частыми простудными заболеваниями и психосоматическими расстройствами.

– Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

– «Все болезни от нервов». Эта народная фраза на сегодня становится все более важной в связи с открытиями в современной медицине и психологии. Такие состояния как боль различного происхождения, частые простудные заболевания, высокое артериальное давление, нарушение сна и даже неудачи в социуме часто связаны с психосоматическим статусом человека.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Мои принципы здоровья общеизвестны: «Ешь в меру, спи достаточно, работай с удовольствием, уделяй время хобби и помни про отдых».

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Признаться, участие в конкурсе стало поводом впервые об этом задуматься. Когда живешь и долго работаешь в одном городе, то незаметно становишься его частью. «Петербургский доктор» – культурный доктор, это звучит гордо. Это образ интеллигентного врача, любящего и знающего историю и достопримечательности своего города и говорящего, конечно, по-петербуржски.

– Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

– Из истории медицины:

2000 год до н. э.:- Поешь корешков

1000 год до н. э. – Корешки – это язычество. Молись.

1850 год: - Молитва – это предрассудки. Выпей микстуру.

1940 год: - Микстура – это яд. Прими таблетки

1985 год: - Таблетки не действуют. Возьми антибиотики.

2004 год: - Антибиотики – это вред. Поешь-ка корешков…

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 992-05-55.

На сайте клиники «Амрита»: clinic-amrita.ru