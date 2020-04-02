2020-04-02T16:42:54+03:00
Общество

«Билайн» дополнительно начислит 100 Мб интернета за 1 000 шагов в сутки

Акция будет действовать до 30 апреля 2020 года
Степан СТЕПАНОВ
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«Билайн» дополнительно начислит 100 Мб интернета за 1 000 шагов в сутки. Фото: Светлана Маковеева.«Билайн» дополнительно начислит 100 Мб интернета за 1 000 шагов в сутки. Фото: Светлана Маковеева.
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«Билайн» предлагает своим клиентам сохранять привычную активность и больше двигаться, даже находясь дома. И призывает внимательно отнестись к рекомендациям и мерам по предупреждению распространения коронавируса в России. Для поддержания здорового образа жизни клиентов, «Билайн» обновил условия популярной акции «Гиги за шаги». С сегодняшнего дня даже за 1 000 шагов в день по дому абоненты «Билайн» получают 100 Мб дополнительного интернет-трафика в сутки или 3 Гб в месяц.

Получить дополнительные гигабайты клиенты Билайн могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки – за 8 часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения (Гиги за мозги»).

При участии во всех акциях серии «Гиги за…» общий объем дополнительного трафика составит 7,5 Гб в месяц или каждый день по 1 часу раздачи интернета для безлимитных тарифов.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. 1 час бесплатной раздачи интернета предоставляется один раз в сутки.

Акции доступны для клиентов пакетных тарифов 2018 и 2019 года, а также для линейки тарифов «Близкие люди». И действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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