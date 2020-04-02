2020-04-02T17:39:52+03:00
Происшествия

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 2 апреля 2020 года: Более 500 человек умерли от болезни за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 2 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Коронавирус в Великобритании, последние новости на 2 апреля 2020 года: заражены более 33 тысяч человекКоронавирус в Великобритании, последние новости на 2 апреля 2020 года: заражены более 33 тысяч человекФото: Алиса ТИТКО
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В мире уже зарегистрировано 962 875 случаев заражения коронавирусом, уже более 49 тысяч смертей. Тяжелая ситуация с пандемией в Великобритании пока что не выходит на положительные показатели. Так, последние новости на 2 апреля 2020 года от министерства здравоохранения сообщают о том, что число зараженных в Британии уже превысило 33 тысяч человек.

- 2 апреля 2020 года Великобритании выявили еще 4 244 зараженных коронавирусом. Теперь их количество составляет 33 718 человек. Сутками ранее зараженных насчитывалось 29 472 человека, - говорится в сообщениях минздрава на портале о пандемии.

Количество смертей в Великобритании снова увеличилось. За сутки в стране умерли 569 инфицированных. Днем ранее ушли из жизни 563 человека. Сейчас смертность от коронавируса в Англии составляет – 2 921 человек.

Что касается выздоровевших, то их в стране не так уж много. За последние дни их количество неизменно – 171 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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