На имбире, который по слухам называют лекарством от коронавируса, в Петербурге зарабатывают по 15 тысяч рублей в день

Стоило угаснуть народным страстям по гречке, как у петербуржцев появился новый объект гастрономического вожделения – имбирь. Почему-то люди решили, что именно он должен спасти мир от коронавируса, и вмиг растащили его с прилавков. Поняв, что имбирь, за которым сегодня охотятся петербуржцы, стал настоящей золотой жилой, его поставщики, разумеется, взвинтили цены на свой драгоценный товар. И теперь килограмм корневища «чудодейственного» растения стоит минимум 2200 рублей, хотя раньше был почти в пять раз дешевле.

Но даже это не остановило паникеров. Они готовы скупать его и по более высокой цене. Вот только «целебного» продукта почти нигде нет. «Комсомолка» прогулялась по магазинам Петербурга и выяснила, что торгуют имбирем сегодня только, что называется, в мелких лавках. Крупные сети с ним даже не связываются.

- Мы только вчера на 15 тысяч его продали! – хвастается продавец одного из ларьков, где сейчас имбирь можно купить за 3000 рублей за килограмм.

- У нас утром он еще был. Последний за 1800 отдала. А сегодня начальник поехал на Софийскую базу, а там ценник – 4500! Это ж за сколько мы его продавать должны? Не стал брать. Обидно так – домой прихватить хотела, - сетует дама средних лет за прилавком другого магазина.

А в третьей «лавочке» нас и вовсе стали убеждать, что 350 граммов «волшебного» корня за 1000 рублей – это еще очень и очень дешево.

Чеснок не отстает от роста ценФото: Алина ЧЕМЕРИС

В оправдание цен на имбирь следует сказать, что чеснок тоже подорожал – килограмм молодого природного антибиотика стоит сейчас почти 400 рублей. Еще петербуржцы положили глаз на лимоны. Но на них цены пока приемлемые.

Однако даже если они взлетят – продавцам не грозит никаких штрафов. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УФАС, имбирь, чеснок и лимон не входят в перечень социально-значимых продуктов, а значит, стоить могут сколько угодно.

- По нашим сведениям, российский рынок имбиря и чеснока в значительной степени, зависит от импортных поставок из Китая, Ирана, Египта и Узбекистана (около 90%), - сообщили в ведомстве. - В настоящее время карантин в Китае снят. Объемы поставок из этой страны начинают восстанавливаться. Антимонопольный орган советует не поддаваться на уловки спекулирующих на людских страхах дельцов. Думаем, что спад ажиотажного спроса и увеличение объема поставок должны привести к постепенному снижению цен.

Но как ни прискорбно, все те, кто покупал дорогущий имбирь, мечтая защититься от коронавируса, а не просто «из-за любви к продукту», - прогорели. Как уже ранее писала «Комосомолка», всемирная организация здравоохранения накануне опровергла слухи о чудодейственных свойствах растения. О том, что имбирь – не панацея, говорят и медики.

- Конечно, чтобы понять, помогает продукт или нет, должны быть проведены клинические исследования. Давайте разделим испытуемых на две группы: с имбирем и без. Всех заразим коронавирусом и посмотрим, что получится, - с иронией говорит врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. – Умные поймут, к чему это я. А кто не поймет – пусть покупает имбирь за пять тысяч. Мне, на самом деле, очень жаль. Я люблю имбирь. Но по такой цене не могу себе его позволить.

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