Петербург на карантине: какие работники обязаны быть в масках и перчатках

Носить или не носить средства защиты? Это один из главных вопросов, который волнует общество, оказавшееся в условиях пандемии коронавируса. Маска и перчатки уже стали символами нашей изменившейся жизнь из-за окутавшего планету COVID-19. Несмотря на это, многие до сих пор не уверены в необходимости этих вещей. Корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» разбиралась со специалистами, эффективно ли защитное снаряжение для сотрудников сферы услуг и продуктовых магазинов. И как избежать заражения инфекцией через продукты или бумажные деньги.

МАСКИ СПАСУТ ИЛИ НЕТ?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает, что маски нужны только медицинским работникам, больным коронавирусом и людям, которые за ними ухаживают. Однако не все специалисты придерживаются такого же мнения.

- Всем, кто контактирует с большим количеством людей, они обязательно необходимы, - поясняет корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» врач-эксперт Тимур Пестерев.

Продуктовые магазины и общественный транспорт – одни из тех мест, где сегодня можно встретить толпы народа. Поэтому работникам транспорта и торговли, по мнению специалиста, важно их носить для своей же безопасности.

У врача-эпидемиолога Ольги Платошиной на этот счет другие представления.

- Маска нужна только при общении с источником инфекции, то есть с больными, - считает специалист. – Но ее важно каждые три часа менять, правильно снимая, одевая и утилизируя. Иначе можно себе только навредить и занести инфекцию.

Сложно представить, сколько придется каждому сотруднику за день тратить на это времени и масок. Тем более маловероятно, что те же кондукторы смогут себе это позволить, работая постоянно на маршруте. А как тогда защититься? По ее мнению, достаточно соблюдать гигиену носовой полости.

- Это эффективная профилактика от новой заразы, о которой почему-то сегодня мало говорят, - объясняет она. – Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Меры профилактики такие же, как при гриппе и ОРВИ. Вирус способен 4-6 часов задерживаться в носовой полости, прежде чем попасть в организм. Поэтому задача человека – не дать ему возможности туда проникнуть.

Для этого Ольга Власовна рекомендует чаще высмаркиваться, прочищать носовые ходы солоноватой водой и смазывать слизистую противовирусной мазью.

Работникам транспорта и торговли, по мнению специалиста, важно их носить для своей же безопасностиФото: Артем КИЛЬКИН

А ПЕРЧАТКИ?

COVID-19 способен передаваться не только посредством контакта с людьми. Им можно заразиться и через прикосновение с предметами, на которых осел вирус. Он достаточно долго живет на поверхности металлов и бумаги, а значит и на деньгах. Поэтому ношение резиновых перчаток кажется многим панацеей от заразы. Такого мнения и врач Тимур Пестерев.

- В перчатках есть смысл: дотронулся до предмета, на который нечаянно попали брызги от чиха больного, почесал нос или глаз – здравствуй, коронавирус, - утверждает эксперт.

ВОЗ считает, что ношение резиновых перчаток в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции не эффективно. На их взгляд, люди в большей степени защищены от COVID-19, не используя перчатки. Лучше регулярно мыть руки с мылом и дезинфицировать антисептиком.

- Возбудитель короновирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения, - отмечает ВОЗ.

Для обычных людей, которые сидят дома на карантине, мера действительно бессмысленная. А вот для кондукторов и кассиров, которые постоянно соприкасаются с деньгами и не имеют возможности постоянно мыть руки, самая что ни на есть спасительная.

Для кондукторов и кассиров, которые постоянно соприкасаются с деньгами и не имеют возможности постоянно мыть руки, перчатки - спасительная мераФото: Артем КИЛЬКИН

НЕ ВСЕ СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

Несмотря на расхождения в надобности и эффективности разных средств защиты, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова 30 марта подписала постановление, в котором призвала контролировать обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов. А также работников метрополитена, поездов, автобусов и других видов общественного транспорта с массовым пребыванием людей.

В петербургской подземке с постановлением ознакомлены и сотрудников всем необходимым обеспечили.

- И маски, и перчатки, и дезинфицирующие средства – все у нас есть, - поясняет пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель. - У нас большой коллектив и прежде всего средствами защиты обеспечивали сотрудников, которые так или иначе контактируют с пассажирами – работники транспортной безопасности, службы движения, дежурные по приему и отправлению поездов. У кассиров только перчатки, так как они находятся за кассовым окном.

Не так радужно обстоят дела у сотрудников СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

- Столкнулись со сложностями в закупке большой партии масок. Уже обратились за помощью в комитет по здравоохранению, - отмечает пресс-секретарь предприятия Татьяна Клепикова. – Поэтому пока не все обеспечены масками и перчатками, только дезинфицирующими средствами для рук.

По ее словам, в связи с пандемией в организации внимательно следят за здоровьем персонала и сотрудников старше 65 лет отправили в режим самоизоляции.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19

Cпециалисты уверены: самые действенные меры профилактики – влажная уборка, проветривание, кварцевание помещения и правильное питание.

- Самые лучшие витамины для профилактики воздушно-капельных инфекций – витамин С. Квашеная капуста, чеснок, брокколи богаты этим витамином, - рекомендует Ольга Платошина. – Также шиповник. Но не нужно его кипятить и делать из него компот.

Осторожнее советуют с цитрусовыми. Они способны спровоцировать аллергию. Рекомендуют также включить в свой рацион жирные сорта рыбы и витамин Е. А также не забывать про изоляцию, отказаться от общественного транспорта и избегать контактов с людьми.

В период пандемии коронавируса Роскомнадзор настоятельно рекомендует тщательно дезинфицировать гаджеты антисептическими средствамиФото: Олег ЗОЛОТО

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ГАДЖЕТЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В период пандемии коронавируса Роскомнадзор настоятельно рекомендует тщательно дезинфицировать гаджеты антисептическими средствами, особенно там, где корпус соприкасается с лицом.

- Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. Но лучше вообще обходиться без него, - отметила пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.

Лучше использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше подходит для защиты от бактерий. Но если ничего подходящего нет под рукой, то можно использовать и его.

Что касается овощей и фруктов, то их можно просто помыть 40 градусной водой. Лучше всего покупать те, что в лотках, а не на развес.

Не стоит также забывать и про обработку упаковки купленных товаров.

- Упаковку следует обработать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с мылом, - добавила представитель Роскомнадзора.

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