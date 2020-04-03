Выплата безработным в Ленинградской области 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

В Ленинградской области продлена нерабочая неделя - до 30 апреля 2020 года. До этого времени в регионе в обычном режиме по-прежнему будет работать самое необходимое: продуктовые магазины, аптеки, ветклиники. Месяц изоляции из-за коронавируса серьезно ударил по предпринимателям, многим из которых пришлось закрыть свой бизнес. Десятки кафе и ресторанов, салоны красоты и фитнес-клубы не выдержали испытания, а сотни люде из обслуживающего персонала попросту остались без работы. Понимая всю сложность ситуации, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал выплаты безработным. Рассказываем, как ее получить и кому оплатят.

- В случае потери работы жители области смогут дистанционно обратиться в службу занятости, - разъяснили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. - К федеральному пособию по безработице Ленинградская область добавит выплаты по 5 тысяч рублей.

Выплату безработным в Ленинградской области получат те, кто потерял работу после 30 марта 2020 года. Для этого нужно встать на учет в центре занятости (во время режима самоизоляции - лучше дистанционным способом).

КОНКРЕТНО

Телефон «горячей линии» Биржи труда Ленинградской области 8 (800) 350-47-47.