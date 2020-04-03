2020-04-03T10:58:47+03:00
Общество

Жители Петербурга смогут бесплатно консультироваться с врачами онлайн

Проще всего это сделать через приложение SmartMed для iOS или Android
Степан СТЕПАНОВ
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Жители Петербурга смогут бесплатно консультироваться с врачами онлайн. Фото предоставлено МТС Медиа.Жители Петербурга смогут бесплатно консультироваться с врачами онлайн. Фото предоставлено МТС Медиа.
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МТС и МЕДСИ запустили срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров. До 30 апреля 2020 года они будут бесплатно доступны через телемедицинский сервис SmartMed всем жителям России.

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

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SmartMed = Cмартмед. Приложение SmartMed является частью комплекса медицинских услуг при дистанционном взаимодействии медицинского работника с пациентом (или его законным представителем). Онлайн-консультации – консультации с медицинским работником с применением телемедицинских технологий. Телемедицина – медицинская помощь с применением телемедицинских технологий. ПАО «МТС». АО «Группа компаний «Медси». Лиц. ЛО-77-01-019670 от 25.02.2020 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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