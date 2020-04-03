«Я приехал из-за границы в январе»: Депутат из Карелии, у которого подозревают коронавирус, рассказал о своих мучениях

В Карелии разразился скандал вокруг 45-летнего депутата местного Заксобрания Олега Доценко, который приехал в Петрозаводск из Москвы, где временно живет последнее время, и попал в список людей с подозрением на коронавирус. Когда Доцнеко стало совсем плохо, его госпитализировали в больницу, а сейчас обвинили в том, что он скрыл информацию о поездке за границу. Блок инфекционки, где лежал депутат, спешно закрыли на карантин, а расследованием загадочной историей болезни сейчас занимается Минздрав.

МЕДПЕРСОНАЛ УШЕЛ НА ИЗОЛЯЦИЮ

- Из-за того, мужчина не проинформировал медиков о поездке за границу, число лиц, с которыми он контактировал, увеличилось, - сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. - В этот список попал и персонал 8-го отделения инфекционной больницы, которая теперь переводится на режим изоляции.

Сам же депутат Олег Доценко опровергает обвинения в свой адрес. Ведь, как он уверяет, за границей он был четыре месяца назад!

- Мы приехали с семьей в Петрозаводск на неделю в отпуск, - пояснил Доценко. - В день заседания, 19 марта, при входе в здание Законодательного Собрания у меня измерили температуру, предложили провести дезинфекцию рук, предложили маску. После заседания я поехал домой и следующие дни занимался своими делами. Вечером 22 марта у меня поднялась температура, и я позвонил в скорую. Предупредил, что временно живу и работаю в Москве. Меня спросили, был ли я за границей. Я ответил, что был, вернулся 9 января. Мне сказали, что тогда это не имеет значения, мы не поедем, вызывайте участкового врача.

Депутат заявляет, что сообщил о поездке Фото: Заксобрание Карелии

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ, КАК ПРИ ПНЕВМОНИИ

На следующий день депутат, по его словам, вызвал участкового врача. Пояснил, что был за границей в январе, а сейчас у него поднялась температура. Но медик, как уверяет парламентарий, сказал, что это неактуальная информация. Врач послушал Доценко и поставил ему диагноз - бронхит.

- Врач выписал антибиотики и позвал на флюорографию на среду, - добавляет депутат. - На прием - в пятницу. Я до среды болел. Температура была высокая, до 39,5. По указанию врача препараты пил. В среду пришел на флюорографию, сделал ее, в пятницу пришел на прием. Флюорограмма оказалась чистая, но температура не спадала. Врач выписал мне приглашение на вторник. Я ушел домой, но в воскресенье, 29 марта, почувствовал себя крайне плохо, вызвал скорую. Снова рассказал и про посещение заграницы, и про то, что я из другого города, сказал, что неделю лечусь, но не помогает - температура 39.

После этого депутата госпитализировали в больницу. Депутат заявляет, что свою семью изолировал заранее.

- Ребенку мы никуда не разрешали ходить, жена только за продуктами ездила. Ни с кем не встречались. У семьи мазки взяты после того, как у меня диагностировали подозрение на коронавирус, - уточнил Доценко. - Чувствую себя в соответствии с диагнозом «пневмония».