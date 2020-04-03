2020-04-03T13:06:41+03:00
Общество

В Выборгском замке записали «чумовой» видеоролик о коронавирусе

Героями видео стали дезинфектор и чумной доктор [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Обитатели Выборгского замка просят соседей оставаться дома и не терять оптимизма.Обитатели Выборгского замка просят соседей оставаться дома и не терять оптимизма.Фото: Скриншот с видео
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Чумовой видеоролик записал Выборгской музей-заповедник к 1 апреля. Минутное видео , посвященное санитарной обработке единственного в России средневекового замка от коронавируса, напоминает лютый фильм ужасов.

В ролике всего два персонажа: современный дезинфектор и средневековый чумной доктор. Кульминацией лаконичного сюжета становится момент, когда чумной доктор приходит в одно из зданий Выборгского замка – Рыцарский дом (он же – Костел святого Гиацинта) – и стучится в дверь. Дверь отворяется, и из нее появляется дезинфектор в клубах обеззараживающего пара. Хэппи-энд, «чума» побеждена.

– Сняли все быстро, всего за день. А вот реквизит подбирали долго, – признаются в музее. – Снять настоящего дезинфектора нам никто бы, конечно, не разрешил, поэтому в него пришлось перевоплотиться одному из сотрудников музея. Пар настоящий, но не дезинфицирующий: использовали дымовую пушку.

В Выборгском замке записали «чумовой» видеоролик о коронавирусе.Видео: Выборгский музей-заповедник

Те, кто не дрогнул и досмотрел ролик до конца, узнали, что музей-заповедник закрыт по распоряжению местных властей до 6 апреля. А, учитывая, что вчера, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил «нерабочую неделю» еще на месяц, Выборгскому замку придется пустовать, как минимум, до конца апреля. Администрация Ленобласти обещает подготовить и опубликовать новые меры по борьбе с распространением коронавируса (либо продлить действующие) сегодня в течение дня.

Кстати, не все оценили креатив музейщиков из Выборга. Некоторые пользователи сети даже обвинили их в неуместных шуточках на слишком серьезную и страшную тему.

– Это ни в коем случае не стеб: мы хотели поддержать народ и помочь не пасть духом в такой непростой период, – объясняют в музее. – Только в Выборге уже четверо инфицированных.

Из-за этого Выборг стал одним из городов Ленобласти, закрытых на карантин: там ввели пропускной режим и развернули мероприятия по обеззараживанию. Людей в защитных костюмах, распыляющих дезинфектор, действительно можно увидеть на улицах.

Обитатели Выборгского замка просят соседей оставаться дома и не терять оптимизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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