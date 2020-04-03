Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года составило 4 человека

Врачи Северной столицы активно борются с пандемией нового вируса. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года составило еще четыре человека. Они находились на лечение в Боткинской инфекционной больнице. Сейчас их результаты на коронавирус отрицательны и они уже готовы вернутся домой.

- 3 апреля 2020 года выздоровело четыре пациента. Сейчас на лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом коронавируса находится 100 человек – 95 петербуржцев и 5 жителей Ленинградской области, - сообщили в комитете здравоохранения города.

Так, по данным комитета, с начала эпидемии в Санкт-Петербурге подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом, выписано после выздоровления 24 петербуржцы. Умерло два человека.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года составило еще девять человек. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

В связи с пандемией, в городе на Неве объявлен режим самоизоляции, который 2 апреля был продлен до 30 апреля 2020 года. В Санкт-Петербурге закрыты все кафе, рестораны, бары, фитнес-клубы, салоны красоты. Также ЗАГСы сообщили о том, что прекращают регистрацию браков на время карантина, а также прием заявок на свадьбы и разводы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

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