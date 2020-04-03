Подорожают ли сигареты из-за остановки табачных заводов в Санкт-Петербурге в режиме самоизоляции: Мнение экспертов

Помимо прочих предприятий, в Санкт-Петербурге и Ленобласти на карантин ушли табачные заводы, снабжавшие табаком и сигаретами по меньшей мере половину страны. Вместе с экспертом по рынку «Комсомолка» выяснила, подорожают ли сигареты из-за остановки табачных заводов и стоит ли заядлым курильщикам уже сейчас бежать закупаться в магазинчики возле дома.

ЗАТЯЖНЫЕ КАНИКУЛЫ

В Северной столице и соседней Ленобласти расположены три ключевые для отрасли предприятия — суммарно на их долю приходится больше половины сигарет, которые производятся в России. 30 марта табак специальным постановлением правительства убрали из списка жизненно необходимых товаров — и фабрики благополучно ушли на «карантин».

- На мой взгляд, пока ничего особо страшного не происходит, - констатирует эксперт табачного рынка, бывший генеральный директор ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин. - Ситуация схожа с той, которая у нас каждый год наблюдается в начале января, когда рабочие уходят на новогодние «каникулы», а производство приостанавливается.

Сигареты (в отличие, например, от овощей) не относятся к товарам первой необходимости. Поэтому табачные фабрики отправили на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее, по словам собеседника «КП-Санкт-Петербург», еще три-четыре недели простоя — и в стране может возникнуть дефицит табачной продукции. Со всеми вытекающими последствиями.

- Небольшие провинциальные городки, которые находятся вдалеке от Санкт-Петербурга и Москвы, скорее всего, практически ничего не почувствуют. Запасы сигарет завозятся туда, как правило, на год вперед, потому что это дешевле, чем организовывать постоянный подвоз по мере необходимости, - отмечает Желнин. - А вот самим столицам придется трудно. Здесь просто никогда не возникало нужды откладывать какие-то объемы продукции впрок — фабрики же рядом, всегда можно произвести, сколько нужно.

РЕЗЕРВЫ И ЦЕНЫ

Тем не менее, продолжает эксперт, кое-какие резервы сигарет и табака на остановленных предприятиях, конечно, есть. Но они наверняка не слишком большие: сами правила табачного рынка в России никак не мотивируют производителей делать запасы на случай каких-то непредвиденных обстоятельств. По подсчетам Желнина, продукции на фабричных складах хватит максимум на месяц.

Причиной временной остановки предприятий стал карантин из-за эпидемии нового коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что будет дальше — сказать пока трудно, - констатирует наш собеседник. - Возможно, нас ждет то же самое, что было в Москве в 1990-м году, когда по городу рыскали злые на весь свет курильщики, а у метро бабушки продавали банки с окурками. Плюс вырастет производство контрафакта - а он уже сейчас составляет не меньше 20 % от рынка.

Но по крайней мере одно сейчас можно сказать точно: цена на сигареты и прочие табачные в течение ближайшего месяца меняться не будет.

- Во-первых, она устанавливается заранее — в данном случае это произошло в двадцатых числах марта, - отмечает Желнин. - Во-вторых, все наши местные предприятия принадлежат крупным иностранным холдингам и в случае чего смогут рассчитывать на прямую поддержку от них.

По словам представителей самих компаний, проблему можно решить одним росчерком пера — снова внести табак в список жизненно необходимых товаров. В Санкт-Петербурге первые шаги в этом направлении уже сделаны: вчера, 2 апреля, Смольный объявил, что табачные заводы, расположенные в городе, на карантин до конца месяца отправлять не будут. В соседней Ленобласти решение должны принять на днях.

Разорение курильщикам тоже не грозит - цены были сформированы еще в конце марта и на протяжении апреля меняться не будут.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас президент наделил такими полномочиями администрации регионов, - отметил в беседе с корреспондентом «Комсомолки» вице-президент по корпоративным вопросам одной из табачных компаний с площадкой в Ленинградской области. - Так что мы очень надеемся, что нам пойдут навстречу. Во всяком случае процесс уже запущен: сегодня утром открылось наше производство на Кубани.

Напомним: карантинные каникулы в России продлили до 30 апреля. Коснулась эта мера и Санкт-Петербурга. На 2 апреля в городе с начала эпидемии зарегистрировали 156 случаев заболевания.