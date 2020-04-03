Продажи велосипедов премиум-класса выросли на фоне пандемии

В России и Китае на фоне пандемии в марте 2020 года зафиксирован рост продажи велосипедом премиум-класса. В нашей стране – больше, чем на 100%, в Поднебесной - в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные озвучила компания Electra Bicycle Company Russia & China - эксклюзивный дистрибутор велосипедов марки Electra в России и Китае. Из-за того, что российские салоны Electra закрылись до 5 апреля, а онлайн-магазин и доставка работают в штатном режиме, основным каналом продаж, конечно, стал интернет.

- Теплая зима и ранняя весна в европейской части России создали идеальные погодные условия для катания. Последовавшее закрытие фитнесс-центров заставило людей искать новые способы активности в условиях действия правил по социальному дистанцированию. Люди стали больше времени уделять здоровью, а велосипед позволяет заниматься спортом без контактов с другими людьми», - говорит совладелец Electra Bicycle Company Russia & China Раймонд Меднис.

Самые популярные модели, которые заказывают в России - Cruiser и Townie. Их средняя стоимость составляет от 26 000 до 90 000 руб. в зависимости от комплектации.

Салоны Electra Bicycle Company располагаются в Шанхае, который китайские власти не закрывали на период эпидемии на жесткий карантин, рассказывает совладелец компании Михаил Скигин.

- Конечно, гражданам были выданы рекомендации оставаться дома, что абсолютное большинство из них дисциплинированно выполнило. Эта ситуация продолжалась порядка двух месяцев. Все три салона Electra при этом не закрывались, хотя основные продажи также шли через интернет.

Теперь Китай постепенно возвращается к обычной жизни, но привычка к социальному дистанцированию сохраняется. Жители стараются меньше посещать торговые центры, рестораны и пользоваться общественным транспортом.

- Плюс, после коронавируса повысился запрос китайского общества на ЗОЖ. Люди стали больше предпочитать велосипеды для перемещения. После завершения карантина катание на велосипеде на ближайшее будущее станет одним из самых популярных видов досуга, - прогнозирует Михаил Скигин.