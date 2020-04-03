Ураган обрушил потолок и повалил деревья: Штормовой ветер накрыл Санкт-Петербург

Погодное ненастье обрушилось на Санкт-Петербург. В пятницу, 3 апреля 2020 года, в городе объявился ураган, сметающий все на своем пути. По сообщению МЧС Северной столице, порывы ветра достигают 17-22 метров в секунду. Не выдерживают деревья, дорожные знаки и даже облицовка зданий, да и людей ветер сбивает с ног. О жутких последствиях шторма жители города рассказали в социальных сетях.

- Ребята! Без шуток ветер штормовой! На ногах не устоять! Падают знаки и ломает деревья, - рассказывают горожане с соцсетях.

Дерево рухнуло прямо на движущийся автомобильФото: принтскрин видео.

Так, дорожный знак упал на припаркованный автомобиль на улице Профессора Попова, - рассказали очевидцы в соцсети. Еще не повезло автомобилисту, который спокойно ехал в своей машине по Киевской улице. Неожиданно, ветер сломал дерево, которое рухнуло прямиком на движущуюся машину.

- Не повезло ему (водителю, прим.ред.). Зато в маске, - отметил свидетель произошедшего.

Еще более серьезное ЧП произошло в арке дома 30/2 по Маршала Жукова. Там целиком обрушился потолок и завалил проход.

- Благо, никого не прибило, - отметили местные жители.

В арке жилого дома обрушился потолок, благо, никого из людей в ней не былоФото: СОЦСЕТИ

Причина обрушения потолка в арке, не известна. Ее будут устанавливать эксперты.

Стоит отметить, что большинство горожан сейчас находятся на самоизоляции, что особенно правильно во время ураганного ветра.