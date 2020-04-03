Петербуржцы стали звонить через интернет в двадцать раз чаще

МТС проанализировал активность использования технологий VoLTE и Wi-Fi Calling петербуржцами. За прошедший год популярность интернет-звонков выросла больше чем в двадцать раз – на сегодняшний день технологии регулярно используют несколько сотен тысяч жителей Северной столицы.

Чаще всего совершают вызовы с помощью технологии VoLTE абоненты МТС-обладатели iPhone 7 и 7+, следом за ними в топ-3 оказались обладатели iPhone X и iPhone XR/XS. Общий голосовой трафик с использованием VoLTE за прошедшие 12 месяцев вырос в 22 раза, а само количество звонков увеличилось почти в 30 раз.

Аналитики МТС прогнозируют еще больший рост трафика VoLTE в апреле 2020 года в связи с переходом петербуржцев на режим самоизоляции и дистанционной работы, так как VoLTE дает возможность пользователю одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать сайты или продолжать загрузку файлов.

Технология Wi-Fi Calling получила большую популярность у владельцев смартфонов Samsung. Ежемесячное количество звонков через Wi-Fi абонентами МТС в Петербурге исчисляется десятками миллионов, а на сами разговоры у пользователей уходит более четырехсот тысяч часов каждый месяц. Популярность функции объясняется тем, что с ее помощью у петербуржцев есть возможность принимать на свой смартфон и разговаривать по своему обычному мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть сеть Wi-Fi, например, в подвальных помещениях, на цокольных этажах или исторических зданиях с толстыми стенами.

В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей.