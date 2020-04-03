Продление режима самоизоляции в Ленинградской области: какие устанавливают новые сроки и для чего

В Ленинградской области продлен режим самоизоляции, в связи с чем сегодня, 3 апреля 2020 года, губернатор Александр Дрозденко провел оперативное совещание с главами районов. Основной темой стала, разумеется, эпидемия нового коронавируса — за один день в регионе прибавилось сразу десять заболевших. Однако, по словам Дрозденко, цифра эта ожидаемая, и правительство к такому развитию событий готово.

- Пока у нас нет ни одного заболевшего, которого мы не ожидали бы, - отметил губернатор. - Это люди, которые находились под наблюдением или уже были госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Дополнительные меры поддержки планируется ввести для семей с детьми.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам губернатора, количество зараженных COVID-19 в Ленобласти сейчас растет в основном за счет контактных лиц «первого уровня»: проще говоря, близких родственников инфицированных людей, которые вернулись из-за границы и привезли с собой заразу.

Тем не менее в правительстве не расслабляются и людям такой возможности не дают. Так, по словам губернатора, в ближайшее время жителям Ленобласти стоит ждать усиления карантинных мер. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, где были выявлены заболевшие новым коронавирусом: Мурино, Гатчины, Выборга, Энколово, Сосновки, Кудрово, Щеглово, Нового Девяткино, Янино, Пикалево, Всеволожска, Сосново, Новой Пробы,Тайцы, деревни Ильинка и коттеджного поселка Гармония. Там уже в скором времени планируется ограничить движение транспорта, перемещение людей и работу предприятий. Глава региона не исключил и более жестких мер, которые будут вводиться в тестовом режиме и точечно — по отдельным кварталам, улицам или даже домам. А в городе Мурино, который планировали закрыть самым первым, жителей, которые не соблюдают самоизоляцию, со следующей недели начнут штрафовать. Как именно эта система будет работать, пока не известно.

- Кроме того, нужно следить за тем, чтобы в населенных пунктах подъезды и улицы вовремя дезинфицировались, - констатировал губернатора. - Этим должны заниматься управляющие компании. Если работа не выполняется — будем штрафовать. И саму компанию, как юридическое лицо, и ее директора, как физическое.

Жителей Мурино начнут штрафовать за несоблюдение карантинного режима.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме мер карантина власти подготовили для людей и меры поддержки. В первую очередь, конечно, финансовые. Так, тем, кто из-за коронавируса лишился работы и встал на учет в центр занятности, предлагается выплатить вдобавок к федеральным льготам единовременно от 5 000 до 7 000 рублей.

- Также все жители Ленобласти, которые страдают хроническими заболеваниями, находятся в группе риска по заражению коронавирусом или имеют минимальную пенсию, дополнительно получат 2 000 рублей, - отметил Дрозденко. - А все семьи, которые имеют доход ниже 22 330 рублей — 5 000 рублей. Это разовые выплаты, выдавать мы их планируем в течение апреля.

Напомним: всего с начала эпидемии коронавируса в Ленинградской области зарегистрировали 41 случай заболевания. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится больше 3 000 человек.