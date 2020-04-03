2020-04-03T16:24:41+03:00
Общество

Больничный на время карантина людям старше 65 лет в Санкт-Петербурге: Как получить и кому полагаются выплаты

Работающие пенсионеры старше 65 лет на самоизоляции в Санкт-Петербурге получат больничный с 6 по 19 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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Больничный лист на время карантина получат работающие пенсионеры старше 65 лет в ПетербургеБольничный лист на время карантина получат работающие пенсионеры старше 65 лет в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с введенным режимом самоизоляции из-за коронавируса, всем людям старше 65 лет строго рекомендовали соблюдать домашний карантин и не выходить на улицу даже в магазин. Многие работающие пенсионеры были вынуждены оставить свою деятельность и запереться в квартире. Однако это время без труда им денежно компенсируют. Больничный на время карантина людям старше 65 лет в Санкт-Петербурге будет оплачен. «КП-Петербург» узнала, как получить и кому полагаются выплаты.

- Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. При этом заполнять какие-либо документы для назначения пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином гражданам не потребуется. Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования, - пояснили «КП» в Ленинградском региональном отделении Фонда.

Работающим пенсионерам, соблюдающим карантин, оплатят больничный с 6 по 19 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работающим пенсионерам, соблюдающим карантин, оплатят больничный с 6 по 19 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ

Больничный лист с 6 по 19 апреля получат те лица старше 65 лет, родившиеся 6 апреля 1955 года или ранее, что на время самоизоляции просто остался дома, а не перешел на удаленную работу. Для этого работодатель должен передать Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Выплаты распространяются на всех жителей страны.

Важно, чтобы рабочие пенсионеры строго соблюдали режим самоизоляции, не покидать свою квартиру, либо же дачу. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

Чтобы получить больничный на время карантина, старшему поколению не потребуется ничего делать, не заполнять никакие заявления. Работодатель должен будет сам подать данные своего сотрудника в Фонд. Для своей надежности, работник старше 65 лет может просто уведомить по телефону, СМС или электронной почте о том, что он хочет получить больничный.

Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Выплаты будут приходить в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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