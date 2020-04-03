Больничный на время карантина людям старше 65 лет в Санкт-Петербурге: Как получить и кому полагаются выплаты

В связи с введенным режимом самоизоляции из-за коронавируса, всем людям старше 65 лет строго рекомендовали соблюдать домашний карантин и не выходить на улицу даже в магазин. Многие работающие пенсионеры были вынуждены оставить свою деятельность и запереться в квартире. Однако это время без труда им денежно компенсируют. Больничный на время карантина людям старше 65 лет в Санкт-Петербурге будет оплачен. «КП-Петербург» узнала, как получить и кому полагаются выплаты.

- Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. При этом заполнять какие-либо документы для назначения пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином гражданам не потребуется. Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования, - пояснили «КП» в Ленинградском региональном отделении Фонда.

Работающим пенсионерам, соблюдающим карантин, оплатят больничный с 6 по 19 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ

Больничный лист с 6 по 19 апреля получат те лица старше 65 лет, родившиеся 6 апреля 1955 года или ранее, что на время самоизоляции просто остался дома, а не перешел на удаленную работу. Для этого работодатель должен передать Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Выплаты распространяются на всех жителей страны.

Важно, чтобы рабочие пенсионеры строго соблюдали режим самоизоляции, не покидать свою квартиру, либо же дачу. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

Чтобы получить больничный на время карантина, старшему поколению не потребуется ничего делать, не заполнять никакие заявления. Работодатель должен будет сам подать данные своего сотрудника в Фонд. Для своей надежности, работник старше 65 лет может просто уведомить по телефону, СМС или электронной почте о том, что он хочет получить больничный.

Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Выплаты будут приходить в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Собрали самое важное по режиму полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020, рассказываем, как будет действовать и сколько продлится (подробности)

Продление нерабочей недели в Санкт-Петербурге: какие устанавливают новые сроки и для чего

Из-за коронавируса нерабочую неделю в Санкт-Петербурге продлили до 30 апреля 2020 года, разбираемся, для чего это сделано (подробности)