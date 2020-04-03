Театр «Русская Антреприза» имени Андрея Миронова покажет спектакль «Господа Головлевы»

В эту субботу, 4 апреля, издание «Петербургский дневник» совместно с Санкт-Петербургским театром «Русская Антреприза» имени Андрея Миронова запускает проект «Театральный дневник». В 19.00 на сайте spbdnevnik.ru и в социальной сети https://vk.com/spbdnevnik начнется трансляция спектакля «Господа Головлевы».

Премьера этого спектакля состоялась в декабре 2012 года. Он посвящен памяти Иннокентия Смоктуновского, который в 1984 году сыграл Иудушку Головлёва на сцене МХАТа. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — русский писатель-реалист второй половины XIX века. Его произведения — от романа «История одного города» до пьесы «Тени» — уже на протяжении целого столетия являются классическим наследием русской литературы. Не случайно к произведениям Салтыкова-Щедрина постоянно обращались деятели кино и театра: фильм «Иудушка Головлёв» (1934) встал в один ряд с постановками классики в советском и российском кинематографе, а драматургия писателя присутствует в репертуаре многих драматических театров. В 1984 году на сцене МХАТа Иудушку Головлёва сыграл Иннокентий Смоктуновский.

Ответ на вопрос: откуда все беды общества? — именно в классических текстах. И роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» оказывается наиболее точным итогом этого поиска: история одной семьи, в которой разрушаются все устои и ценности, а конфликт отцов и детей (в данном случае — матери и ее сыновей) выходит за рамки семейного и становится общечеловеческим.

Режиссером спектакля стал Влад Фурман. В постановке задействованы актеры Татьяна Ткач, Сергей Русскин, Анатолий Горин, Олег Куликович, Аркадий Коваль. Продолжительность спектакля 3 часа.