Можно ли ездить на дачу в Санкт-Петербурге в период карантина: рекомендации и советы врачей

Многие петербуржцы планируют переждать период карантина на дачах. Закупить побольше продуктов и уехать туда на месяц. Но дело в том, что у большинства сады находятся на территории Ленобласти, и теперь у них возникает резонный вопрос. Можно ли в этом случае им туда уехать.

Итак, ездить на дачу в Санкт-Петербурге в период карантина можно. Это мы сейчас говорим о тех счастливчиках, у кого есть участки в черте города. Здесь пока что никаких ограничений по передвижению нет, есть лишь рекомендация – не выходить из дома без крайней нужды.

Обязательно должны соблюдать режим самоизоляции люди старше 65 лет. Но в постановлении губернатора сказано, что делать они это могут, в том числе в садовых домах. Поэтому, вы можете отвезти своих пожилых родственников на дачу, при условии, что они не будут покидать участка.

Теперь о Ленобласти. Приехать туда на дачу можно. Но именно, чтобы самоизолироваться – а не просто так, на пару дней. Чтобы вас пропустили, с собой нужно иметь паспорт и какой-либо документ, подтверждающий, что вы едете в свой дом: свидетельство собственности, книжка садовода, справка от деревенского старосты.

- При этом, доехав до дачи, можно передвигаться только по поселению, в котором она расположена, - подчеркивают в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Если вы едете к родственникам на дачу, у вас должен быть документ, подтверждающий родство. Подойдет также справка от председателя садоводства, куда вы направляетесь. Но, приехав в гости, вы должны пробыть там, не менее недели. Разрешения «на пару дней» в области выдавать не собираются.

ВАЖНО!

Когда в каком-то из районов области обнаруживаются заболевшие коронавирусной инфекцией, он уходит на карантин. Въезд и выезд – запрещены за исключением тех, кому надо на работу и у кого есть справка об этом. На вечер 3 апреля в число «закрытых» входят

- Выборг;

- Гармония, Выборгский район;

- Тайцы, Гатчинский район;

- Всеволожск;

- Кудрово, Новое Девяткино Всеволожского район;

- Кингисепп.