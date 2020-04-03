Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи заинтересовались постом о коронавирусе "Вконтакте". Сообщение о том, что мужчину с Covid-19 якобы не приняли в больнице и отправили на домашнее лечение на общественном транспорте, появилось в группе "Сестрорецкий актив". Его разместила местная жительница - активистка Анна Шушпанова. По словам ее друзей, она сделала эту запись вечером 2 марта. Через сутки к ней пришли следователи.

- Приехали следователи, сказали, что в рамках уголовного дела будут проводить обыск, - рассказывает создатель проекта "Красивый Петербург" Красимир Врански. - Ей не дали договорить со мной, прервали разговор по телефону. Ее сестру тоже доставили в следственный отдел по Курортному району. Рядом с ними находится адвокат. Этот пост, из-за которого все произошло, она не сама придумала. Ей это рассказал местный житель, который был в поликлинике и услышал новость про человека с коронавирусом, которого отправили лечиться домой. А должны были поставить на карантин.

По словам Врански, администрация района частично подтвердила информацию о местном жителе, пояснив, что у него нет симптомов.

В самом ГСУ СКР по Петербургу от комментариев отказались. Уголовное дело предварительно возбуждено по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Это первое подобное дело в России. Официального подтверждения возбуждения дела пока нет.

Напомним, новый закон об уголовной ответственности за фейки о коронавирусе недавно подписал президент России Владимир Путин. Распространителю лживых сведений грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей, исправительные работы до 1 года или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Добавим, что ранее в Петербурге зарегистрировали первое судебное дело по коронавирусу. Оно касается административного правонарушения в отношении компании «Юпитер», которой принадлежит кальянная, что упорно работала в городе в режиме ограничений из-за опасной инфекции.

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