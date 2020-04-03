Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Костромской области

В Костромской области умер первый человек от коронавируса. Им стала 70-летняя женщина. Она скончалась еще 2 апреля. По информации областной администрации, у нее возникли сопутствующие заболевания – гипертония и ишемия сердца. Неутешительные результаты анализа стали ясны лишь на следующий день после смерти.

- Подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Все результаты теста мы уже получили из Москвы. Причина смерти установлена. Это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких, а также коронавирус, - передает слова заместителя губернатора региона Ольги Ереминой ТАСС.

Пенсионерку госпитализировали в инфекционную больницу еще 30 марта. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Всех лиц, с которой контактировала пожилая женщина, установили. У них уже взяли первичные экспресс-тесты на коронавирус. Положительными оказались пробы сразу у шести человек. Но их биоматериалы нужно еще раз проверить в Москве.

Согласно статистике сайта стопкоронавирус.рф, в Костромской области выявлены 3 официальных случая заражения коронавирусом.