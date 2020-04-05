2020-04-04T23:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 апреля 2020 года: массовое заражение в Александровской больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По последним данным на 4 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге опять увеличилось количество заболевших коронавирусом.По последним данным на 4 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге опять увеличилось количество заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» без отдыха следит за распространением пандемии в Санкт-Петербурге. Мы собрали самые последние новости по коронавирусу на 5 апреля 2020 года. К сожалению, за прошедшую субботу и в городе и в Ленинградской области увеличилось количество людей, зараженных опасной инфекцией.

- В России зафиксировали еще 582 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией сразу в 32 регионах. Большая часть приходится на Москву - 434 человека. 49 - в Московской области, 15 - в Санкт-Петербурге, 12- в Брянской области, а по 6 - в Ленинградской и Рязанской областях, - сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Одной из главных новостей стало массовое заражение как пациентов, так и врачей в Александровской больнице. Сейчас медучреждение находится на жестком карантине.

Важно отметить, что Санкт-Петербургу выделили 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на помощь больным коронавирусом. Эти деньги потратят на оснащение коек в городских больницах. Вместе с этим городские власти столкнулись с нехваткой планшетов, необходимых школьникам из малоимущих семей для дистанционных уроков, и просят помощи у всех неравнодушных граждан. А вот животных Ленинградского зоопарка точно не оставят без еды на время нерабочего месяца.

Также «Комсомолка» подробно разобралась в первом в России уголовном деле, возбужденном из-за фейка о коронавирусе. Оказалось, что активистка, в квартире которой следователи проводили обыски, проходит по делу свидетелем, но от своих слов не отказывается.

Добавим, что по данным на 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге всего 171 человек заразились опасной инфекцией. За сутки выздоровели еще четверо – итого их теперь 28. Умерли от коронавируса в городе двое. В Ленинградской области смертей от коронавируса нет при общей численности зараженных в 47 человек.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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