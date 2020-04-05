В Карелии подтвердилось два случая заражения коронавирусом

Из четверых жителей Карелии, у которых заподозрили заражение коронавирусом, инфекция подтвердилась у двух.

– Получили ответы из московского референц-центра по ранее условно-положительным результатам на коронавирус, – сообщает глава республики Артур Парфенчиков. – Два из них подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Остальные – отрицательные. Таким образом, в Карелии официально зарегистрированы два случая заболевания COVID-19. Оба пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.

Состояние заболевших медики оценивают как стабильное. В числе «подозреваемых», но, к счастью, здоровых были супруга зараженного мужчины, а также студентка ПетрГУ.

На данный момент в стационаре находятся 30 жителей Карелии (плюс один за сутки), 14 человек – в местах обсервации, а 51 человека уже выписали. На домашнем карантине сидят 9056 человек (минус 51 человек за сутки).

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