Судно «Балтийский исследователь» вышло в Черное море в поисках эсминцев, затонувший в войну

Изыскательское судно «Балтийский исследователь» с командой инженеров на борту сегодня, 5 апреля, вышло в Черное море на поиски трех кораблей-героев, затонувших в Великую Отечественную войну. Специалисты рассчитывают найти и изучить лидера «Харьков», а также эсминцы «Беспощадный» и «Способный».

Маршрут экспедиции. Фото: ФГБУ «Морская спасательная служба»

– Поисковые работы предполагается выполнять на глубине порядка 1800 метров и удалении 160 километров от морского порта Новороссийск, – сообщают в Морской спасательной службе. – В знак памяти и скорби на корпуса кораблей будут установлены мемориальные таблички.

Специалистам предстоит провести съемку рельефа дна с применением эхолота, обследовать и запечатлеть найденные суда, чтобы в дальнейшем составить 3D-модели, а после установки мемориальных табличек организовать траурные мероприятия на воде. Поисковики настолько уверены в месте, где затонули три корабля-героя, что памятные таблички взяли с собой на борт «Балтийского исследователя».

Работы будут вести на глубине около 1,8 километра. Фото: ФГБУ «Морская спасательная служба»

Поиск затонувших в войну судов идет в рамках сотрудничества Морской спасательной службы и петербургской компании «Фертоинг», специализирующейся на подводных изысканиях.

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