Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 апреля 2020 года: Город приближается к пику заболеваемости
В Санкт-Петербург продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Если еще 15 марта 2020 года в Северной столице было зафиксировано всего 6 случаев, то сегодня заболевших больше сотни. «Комсомолка» продолжает следить за течением вируса в регионе и, по последним новостям на 6 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге коронавирус обнаружен уже у 171 человека, за последние сутки выявлено еще 20 новых случаев. Всего на данный момент коронавирус подтвержден у 156 человек. К сожалению, 5 апреля 2020 года от коронавирусной инфекции умер еще один человек. Таким образом, скончавшихся от страшной болезни в городе трое.
С момента появления вируса в городе на Неве медикам удалось спасти 32 пациентов (25 из них - за последние сутки, - примеч.Ред.). Все они выписаны из больницы и считаются выздоровевшими после коронавируса.
Отметим, что пик пандемии в Санкт-Петербурге еще не настал. По прогнозам врачей, он придется на середину апреля.
Общее количество зараженных в России сейчас 5410 человек, сильнее всего инфекция распространяется в столице, где за последний день погибли два человека, а зараженных стало на 536 человек больше (всего - 3893).
Лабораторию для выявления коронавируса решили открыть в Боткинской больнице.Алина ЧЕМЕРИС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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