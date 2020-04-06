2020-04-06T18:17:33+03:00
Общество

Озеро антисептика и зыбучие пески алкоголизма: художник из Петербурга нарисовал Королевство самоизоляции

Свое творение он «выпустил» на двух языках и уже завоевал популярность у зарубежной публики
Алина ЧЕМЕРИС
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Королевство самоизоляции для русского человека нельзя представить без гречи.Королевство самоизоляции для русского человека нельзя представить без гречи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Известные петербургский художник Duran, чтобы повеселить мир в непростое время, изобразил шуточное Королевство самоизоляции. Выдуманную страну он представил в виде забавной карты, на которой обозначены «дремучие леса онлайн-курсов», «озеро антисептиков» и «библиотека рецептов из гречи». А омывается «карантинная» земля «морем лишних калорий».

- Обозначенные локации долго придумывать не пришлось. Когда появилась идея, в голове уже было «болото сериальчиков», потому что сам в них знатно увяз за эти дни, - рассказал «Комсомолке» Duran. - Остальное возникло по ходу рисования. Вдохновлялся новостями про самоизоляцию со всего мира, от которых в эти дни можно спрятаться разве что в пещеру.

Для англоязычной версии художник заново придумывал каламбуры. Фото: Duran Фото: СОЦСЕТИ

Для англоязычной версии художник заново придумывал каламбуры. Фото: DuranФото: СОЦСЕТИ

Как отмечает художник, своей работой он хотел повеселить сначала россиян, а потом и иностранных самоизолированных. Для этого изобразил аналогичное Королевство на английском языке. По словам автора, все каламбуры на «зарубежной версии» пришлось придумывать заново.

- Картинка стала популярна на «Реддите», несмотря на то, что у многих возник вопрос, кто вообще ест гречу (американцы не потребляют ее в таких объемах, как мы). Остальные шутки оказались весьма интернациональными, - отметил Duran.

Так, в англоязычной версии появились «остров йоги» и «тропинка пройденных игр». А вот «зыбучие пески алкоголизма», «замок из туалетной бумаги» и «руины планов на лето» остались незыблемыми.

- Народ сейчас напряжен, если не сказать, что напуган. А для блогеров вроде меня первая реакция на любую непонятную ситуацию - пошутить. И чем лучше ты пошутишь, тем легче, кажется, понять, как к этой ситуации относиться, - уверен петербургский художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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