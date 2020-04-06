Режим ЧС в Ленинградской области: будет ли введен и когда

Помимо Санкт-Петербурга новый коронавирус стремительно захватывает и соседнюю Ленинградскую область. И хотя ситуация там не настолько серьезная, власти уже задумываются о том, чтобы ударить по заразе на упреждение — ужесточить меры безопасности, введенные в регионе. Так, в минувшую пятницу, 3 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в одном из населенных пунктов хотят ввести тестовый режим ЧС — посмотреть, как будут действовать специальные службы, и как поведет себя народ.

- Отмечу отдельно: никаких автоматчиков и военных патрулей не будет, - констатировал губернатор в ходе оперативного совещания с главами районов. - Наша задача не загнать народ за колючую проволоку, а обеспечить его безопасность.

Первым ограничения ввели в городе Мурино.Фото: Артем КИЛЬКИН

Определиться с конкретным городом или поселком и разработать все положенные документы должны были в начале этой недели. Однако ситуация изменилась: как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального правительства, тестовый режим ЧС в Ленинградской области вводить пока не будут.

- Любое ужесточение мер должно быть связано в первую очередь с развитием ситуации, - пояснила пресс-секретарь губернатора Александра Дрозденко Екатерина Путронен. - Сейчас, как вы видите, заболеваемость у нас не прогрессирует, поэтому пока что эту идею решено было отложить.

Пока что режима ЧС - ни тестового, ни тем более настоящего - в Ленобласти не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам собеседника издания, никаких работ по введению режима ЧС — ни в тестовом, ни тем более в активном виде — в регионе сейчас не ведется. Впрочем, отметила Путронен, это не отменяет того, что их могут развернуть в случае необходимости.

Напомним, по данным на 6 апреля 2020 года в Ленинградской области зарегистрировали 62 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Повышенные меры безопасности ввели в 19 населенных пунктах — там ограничена работа предприятий и введен режим самоизоляции граждан.